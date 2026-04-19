Jégkorong: legyőzte Ukrajnát az U18-as válogatott a divízió I/A-vb-n

A szombati kazahoktól elszenvedett vereséget követően az ukránok ellen javított, és nyert az U18-as jégkorong-válogatott a lengyelországi divízió I/A-vb második fordulójában. Árkovics Bálint csapata már az első harmadban 4–0-ra húzott el, a huszadik perc végére viszont Ukrajna is betalált kétszer, így 4–2-vel mehettek pihenni a felek. A második játékrészben is a mieink voltak először eredményesek, a rivális ismét szépített, aztán a szünet előtt újra a magyar alakulat ünneplhetett (6–3).

A záró harmadban már csak egy ukrán szépítő gól született, ami a lényegi kérdéseken nem változtatott:

a meccset Magyarország nyerte 6–4-re.

A válogatott legközelebb kedden 12.30-kor lép jégre Svájc ellen.

U18-AS DIVÍZIÓ I/A-CSOPORTOS VB, KRYNICA (LENGYELORSZÁG)

Második játéknap

Magyarország–Ukrajna 6–4 (4–2, 2–1, 0–1)

Gólszerzők: Rákosi Lázár (3.), Szongoth Domán (6., 9., 22.), Baróti Bence (12.), Brehel Attila (31.), ill. Artem Ratushniak (17.), Arsenii Vortoneliak (18.), Danylo Olifirchuk (27.), Sviatoslav Vasiak (60.)



AZ U18-AS VÁLOGATOTT VB-KERETE:

Kapusok (3): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szamos Kund (ÚJA)

Hátvédek (8): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn),

Csatárok (12): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)



U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG

április 18., szombat, 12:30: Magyarország–Kazahsztán 2–5

április 19., vasárnap, 12:30: Magyarország–Ukrajna 6–4

április 21., kedd, 12:30: Magyarország–Svájc

április 23., csütörtök, 16:00: Magyarország–Szlovénia

április 24., péntek, 19:30: Magyarország–Lengyelország

