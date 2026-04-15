Horváth Lotti: Nem féltem a vereségtől, ezért lettem ismét világbajnok

Mint arról beszámoltunk, az FTC párbajtőrözője, Horváth Lotti nagyszerű vívással aranyérmet szerzett a brazíliai Rio de Janeiroban rendezett korosztályos vívó-világbajnokság kadétmezőnyében. Kovács Attila 17 esztendős tanítványa címvédőként érkezett a vb-re, hiszen tavaly Vuhsziban is az első helyet érdemelte ki. Ehhez méltóan ezúttal is fantasztikus formát mutatott, magabiztosan győzte le kihívóit. A negyeddöntőben a német ellenfelét 15:2-re intézte el, az elődöntőben pedig azzal az ukrán Alina Dmitrjukkal szemben nyert 15:12-re, akit tavaly a vb-döntőben győzött le.

Lotti aztán a döntőben is remekelt és az amerikai Natalya Cafassót múlta felül 15:8-ra, így címet védve a korosztályban.

Nem mellesleg a vb-n a juniorok között egyéniben az előkelő ötödik helyen végzett, csapatban pedig ezüstéremnek örülhetett.

„Nagyszerű élményekkel tértem haza Rióból – kezdi a kétszeres kadétvilágbajnok. – Már az első napon, a juniorok egyéni versenyén is jól ment a vívás, de a lett Prosina megfogott a negyeddöntőben, és később meg is nyerte a világbajnokságot. A korosztályomban másnap megint jól éreztem magam, és a táblán belelendültem a vívásba. A nyolc közötti 15:2-es győzelmemmel kicsit magam is megleptem, mert szinte mindenből tust tudtam adni, az ellenfelem meg szinte semmiből. Aztán az elődöntőben Dmitrjuk ellen nem foglalkoztam azzal, hogy tavaly vele vívtam a döntőt. Igyekeztem türelmes, laza lenni, és ezúttal is sikerült legyőznöm. A végén Cafassóval szemben segített, hogy egy éve már vívtam az aranyéremért, nem volt új a szituáció és a döntővel járó felhajtás sem. A kulcs itt is a felszabadultságom volt, nem izgultam túl, nagyon vártam, hogy pástra lépjek és mindent kiadjak magamból.

Az egész vébére igaz volt, hogy egy pillanatig sem tartottam attól, mi lesz, ha kikapok.

Nem féltem a vereségtől, ez volt a legfontosabb és ezért lettem ismét világbajnok.”

Horváth Lotti másodszor is kadétvilágbajnok lett Fotó: Bizzi Team

Lotti elmondta, hogy igyekezett mindenféle terhet levenni a válláról, amely címvédőként nyomhatta.

„Azzal a gondolattal már a tavalyi aranyérem után próbáltam megbarátkozni, hogy világbajnokként elvárják tőlem az újabb jó eredményeket, ami érthető is. Természetesen én is mindig a legjobbra törekszem, de a felkészülésem nem volt zökkenőmentes és egy sérülés még rányomta a bélyegét az Eb-szereplésemre, februárban Tbilisziben nem tudtam úgy teljesíteni, ahogyan szerettem volna.

A vébén elsősorban az volt a célom, hogy túllendüljek azon a szereplésen, fizikálisan, mentálisan is újra a legjobb formámat mutassam és vívásban is hozzam ki magamból a tőlem telhetőt, mert az tavaly is aranyat ért és most is az egész évadban erre készültem.

Nagyon örülök, hogy kétszeres világbajnok vagyok, de még kicsit felfoghatatlan. Fiatalabbként csodálattal néztem azokra az idősebb vívókra, akik ilyen eredményeket értek el a korosztályukban, most meg nekem sikerült ugyanaz, és fura, hogy valamiért nem érzem olyan nagy dolognak, miközben tudom, hogy az.”

Horváth Lotti az amerikai Cafassót látványos tusokkal győzte le a vb-döntőben Fotó: Bizzi Team

A junior női párbajtőr-válogatottban Lotti mellett Gachályi Gréta és Kozma Laura vívott, míg a tavalyi egyéni junior-vb-ezüstérmes Nagy Blanka betegség miatt pihenni kényszerült. A László István vezette válogatott a litvánok és a svájciak magabiztos legyőzése után a franciákat is felülmúlta (45:41) a negyeddöntőben, majd az olaszok elleni elődöntőt 45:40-re nyerte meg. A döntőben a csupa ázsiai származású vívókból álló Kanadával már nem tudták tartani a lépést a magyar lányok (26:45), akik így bravúros ezüstérmet érdemelt ki.

„Új és nehéz helyzet állt elő azzal, hogy megtudtuk, Blanka nem fog vívni a csapatban, változtatni kell a felálláson. De talán ezért is érezhettük úgy, hogy nincs veszítenivalónk.

A nap folyamán mindenki igyekezett a legjobbját nyújtani és a végsőkig küzdeni a másikért.

A kiváló csapategységnek is köszönhető, hogy döntőbe jutottunk. Ott már nem bírtunk a kanadaiakkal, én is erős fáradtságot éreztem. Talán egy jobb állapotunkban meg tudjuk őket szorongatni, de a döntő után egyáltalán nem voltunk elkeseredve, értékes ezüstérmet szereztünk. Nagyon büszke vagyok a csapatra!”

(Kiemelt képünkön: Horváth Lotti Fotó: Bizzi Team)