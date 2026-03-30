Vízilabda: a Szeged megőrizte első helyét a fiú ifjúsági bajnokságban

A múlt vasárnap a nyolcadik forduló mérkőzéseit rendezték a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság felsőházában. A játéknap rangadójának a Szeged–KSI összecsapás illett be, hiszen a Tisza-partiak a tabella élén egy ponttal előzték meg a sportiskolásokat.

A találkozó ehhez igazodva remek színvonalat és kiélezett küzdelmet hozott. A második negyed utolsó másodperceiben Erdős Brúnó góljával a szegediek 6–5-re vezettek a félidőben, majd a harmadik felvonás zárultakor (8–8) és a rendes játékidő végén (11–11) is döntetlent mutatott a Tiszavirág uszoda eredményjelzője. Az ötméterespárbajból a Szeged jött ki jobban (4–3), amely így két ponttal a gazdagodott (a KSI-nek egy járt),

és megőrizte – minimálisan növelte is – előnyét a tabella első helyén.

A felsőházban harmadik UVSE a Vasas vendégeként aratott magabiztos, 18–11-es győzelmet a Komjádi uszodában. A margitszigeti lilák együtteséből a szombaton a KSI ellen megnyert ob I-es alsóházi meccsen is remeklő Gál Máté ezúttal hat góllal járult hozzá a sikerhez, így a játéknap legeredményesebb játékosa lett.

Az UVSE-s Gál Máté hat gólt az ifjúsági bajnokságban a Vasasnak Fotó: Palágyi Barbara

A Komjádi-kupa döntőjének visszavágójának csak azért nem nevezhettük a BVSC-Zugló–Ferencváros találkozót, mert a legrangosabb hazai utánpótláskupában a 2003-as születésűek is vízbe szállhattak az idén, a bajnokságban pedig 2007-nél van meghúzva a határ. Ezzel együtt ismét nagyszerű meccset játszott egymással a két fővárosi gárda, és ahogy a Komjádi-kupa fináléjában, ezúttal is a BVSC fiataljai örülhettek a mérkőzés végén. A zuglóiak 12–8-as sikert könyvelhettek el a Szőnyi úton.

A felsőházi forduló legtöbb gólig jutó csapata a Semmelweis OSC lett, amely 22–11-re múlta felül a Budapesti Honvédot a Tüzér utcában vendégeskedve. A Szolnok otthon a Tiszaligeti uszodában minden negyedet megnyerve végül 14–9-es győzelemnek örülhetett az Egerrel szemben, míg a Csongrádi Városi Fürdőben rendezett Szentes–Pécs találkozón a semleges nézők is igen jól jártak, hiszen a játéknap leggólgazdagabb ütközete 35 találatot hozott: a pécsiek 19–16-ra nyertek úgy, hogy az utolsó negyedben 13 gól esett.

A fiú ifjúsági bajnokság felsőházi tabellája nyolc forduló után Forrás: waterpolo.hu

(Kiemelt képünkön: Erdős Brúnó a szegediek egyik sokra hivatott fiatalja Fotó: Albert Péter)