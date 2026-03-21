Tenisz: Mokán István Damján halmozza a sikereket 2026-ban

H. B. utanpotlassport.hu
2026.03.21. 12:25
Tenisz Mokán István Damján utánpótlás utánpótlássport
A békéscsabaiak 15 éves teniszezője, Mokán István Damján idén egyesben a 21 meccséből 20-at is megnyert, ráadásul ami a sikereit illeti: két junior ITF-tornagyőzelem mellett fedett pályás U16-os csapat Európa-bajnoki bronzérem a 2026-os mérlege.

Bombaformában kezdte az évet Mokán István Damján, aki az eddigiekben sorozatban szállítja a nagy eredményeket. A Viharsarok Tenisz Alapítvány 2010-es születésű ígérete jelenleg az előkelő negyedik helyen áll a Tennis Europe U16-os ranglistáján, mindeközben már az U18-asok között is bontogatja szárnyait, és nyeri a junior ITF-tornákat egymásutánban. Nagy Zoltán tanítványa a muraszombati J30-as ITF-versenyen döntős szerepléssel indított az esztendőt, majd a dániai Frederiksbergben, illetve a lettországi Adaziban rendezett J60-os ITF-viadalon is diadalmaskodott. Ráadásul utóbbi kettő győzelem között még az U16-os válogatott színeiben is remekelt: vele az élen a korosztályos nemzeti csapat bejutott a fedett pályás csapat Eb franciaországi nyolcas döntőjébe, ahol aztán a harmadik helyet szerezték meg a mieink.

Mokán idén 21 mérkőzést játszott egyesben, ezekből 20-at megnyert és csupán egyet veszített el; jelen pillanatban 16 meccses győzelmi szériánál jár.

„Azt gondolom, az elmúlt időszakban fizikailag fejlődtem a legnagyobbat – kezdte a 15 éves Damján az Utánpótlássportnak. – Persze a játékom is javult, de kondicionálisan, erőben most már sokkal jobban bírom a sorozatterhelést a versenyeken, akár ha egymást követik a torna, úgy is bírom a tempót.

Sokat edzek, igyekszem minden egyes nap keményen odatenni magam, és bízom benne, hogy ez a jövőben is meghozza majd az eredményeket. Ezek a sikerek természetesen plusz önbizalmat és egyben motivációt is adnak a folytatásra, ugyanis nyilván nem szeretnék itt megállni, megvannak a további nagy célok."

Mokán István Damján és edzője, Nagy Zoltán Forrás: MTSZ

Mokán a hazai fiúutánpótlás egyik legnagyobb reménysége, aki Békéscsabán kezdett el teniszezni, és ott nevelkedett Hankó Bálint irányítása mellett, majd az elmúlt egy évben már a korábbi Davis-kupa kapitány, Fucsovics Márton egykori edzője, Nagy Zoltán felügyeli a szakmai fejlődését Budapesten.

„Nagyjából másfél évvel ezelőtt indult a közös munkánk, akkor, amikor elkezdtem egyre gyakrabban szövetségi keretek között, a Nemzeti Edzésközpontban készülni. Majd kis idő elteltével – amikor is Békéscsabáról végleg Budapestre költöztem – ő lett az állandó edzőm, és alapvetően most már vele készülök a mindennapokban. Zoli nagyon felkészült szakember, hatalmas a tapasztalata és a szakmai tudása, sokat látott már nemzetközi szinten is.”

Forrás: Tennis Europe

Mint már említettük, a békéscsabai fiatal az U16-os Európa-ranglistán pillanatnyilag a negyedik (volt már harmadik is), míg az U18-as világranglistán (junior ITF-rangsor) most a 357. helyen áll.

Hosszú távú célja, hogy a junior Grand Slam-tornákon való szereplés,

amely jövőre akár már reális célkitűzés is lehet számára, ha ilyen ütemben halad továbbra is a fejlődési pályaíve. A jövő héten a horvátországi Vrsarban zajló J300-as junior ITF-tornán folytatja az idei versenyszezont.

Az a lényeg, hogy ezeken a magasabb kategóriás versenyeken minél több meccset játsszak minőségi ellenfelekkel szemben, hiszen ezáltal tudok aztán fejlődni játékban is, nem csak ranglistás helyezésben."

(Kiemelt kép forrása: Tennis Europe)

Tenisz Mokán István Damján utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kézilabda: „A név önmagában nem elég a sikerhez” – Iváncsik Máté

Utánpótlássport
6 órája

Magyary Ágnes: Legyen idő és energia arra, akire kell!

Utánpótlássport
21 órája

Tekvondó: harcos szombat Békéscsabán

Utánpótlássport
23 órája

Kézilabda: tisztul a kép a korosztályos válogatottak körül

Utánpótlássport
Tegnap, 11:10

Atlétika: a gerelyhajító Kövér Fanni két ezüstéremmel kezdte az évet

Utánpótlássport
2026.03.19. 19:28

Öttusa: a KSI új perspektívát nyit a csömöri ígéretek előtt

Utánpótlássport
2026.03.19. 16:09

Jégkorong: Papp Adrián megvillant az Erste Liga rájátszásában

Utánpótlássport
2026.03.19. 09:13

Kosárlabda: túl van az első erőfelmérőn az U18-as leányválogatott

Utánpótlássport
2026.03.18. 16:12
Ezek is érdekelhetik