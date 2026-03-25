Labdarúgás: magabiztos győzelem az U17-esektől Moldova ellen

2026.03.25. 19:56
labdarúgás utánpótlás utánpótlássport
Az Európa-bajnoki selejtező B-ligájára készülő U17-es futballválogatott 3–0-ra győzte le Moldovát az Újpest Szilágyi úti sporttelepén.

Az Európa-bajnokságra már nem juthat ki, de a jövő hónapban a selejtező B-ligájában még három mérkőzést játszik az U17-es magyar futballválogatott. Ezért Jeremiás Gergő csapata szerdán felkészülési meccset játszott Moldova ellen az Újpest Szilágyi úti sporttelepén. A találkozót a mieink nyerték 3–0-ra: Görög Vincent kétszer, Polonkai Noel egyszer volt eredményes. 

„Elégedett vagyok a teljesítményünkkel, és külön örülök, hogy ezúttal gólokban is megmutatkozott a fölényünk. Hasznos meccset játszottunk, mert az áprilisi selejtezőkön is hasonló játékerőt és játékstílust képviselnek majd az ellenfeleink. A tétmeccseken is dominálni szeretnénk, és bízom benne, hogy az eredményesség is hasonlóan alakul majd. Szombaton újabb mérkőzés vár ránk, az ott nyújtott teljesítmények is sokat nyomnak majd a latban az Eb-selejtezős keret kialakításakor" – nyilatkozta az mlsz.hu-nak Jeremiás.

 A két csapat szombaton 10.30-kor ismét összecsap Újpesten.

U17-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, SZILÁGYI ÚTI SPORTTELEP
Magyarország–Moldova 3–0 (1–0)
Magyarország: Ostoici Stefan - Somogyi Tamás (Bereméri-Szigeti Tamás, 50.), Szakál Dénes, Russnák Áron, Vincze Tamás (Szendrei Bence, 77.) - Juhász Martin (Somfalvi Barna, 77.), Polonkai Noel, Bokor Balázs - Wiesner Balázs (Herold Ádám, 77.), Seruca Márk (Varga Dániel, 64.), Horváth Valentin (Béres Benedek, 64.) - Görög Vincent (Vasiljevic Andrej, 77.)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

