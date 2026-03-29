Labdarúgás: ismét legyőzte Moldovát az U17-es válogatott

Az U17-es magyar labdarúgó-válogatott a szerdai 3–0-s győzelme után szombaton 3–1-re verte Moldovát az újpesti Szilágyi úti sporttelepen.

A második felkészülési mérkőzés első 15 percében még nem találta Jeremiás Gergő csapata a ritmust, a vendégek kezdtek veszélyesebben, sőt a 20. percben a vezetést is megszerezték. A folytatásban átvette az irányítást a magyar válogatott, amely négy perccel később egyenlített: Berekméri-Szigeti Ákos volt eredményes. Újabb öt perc elteltével már a mieinknél volt az előny, Vasiljevic Andrej talált a hálóba. A második félidőben végig a magyar válogatott akarata érvényesült, és a 72. percben be is biztosította a sikerét, Vasiljevic második találatát szerezve állította be a 3–1-es végeredményt.

„Az első negyedóra nem tetszett, rosszul reagáltunk az ellenfél agresszív stílusára, és amíg nem jöttünk rá ennek az ellenszerére, az ellenfél játszott jobban – mondta az mlsz.hu-nak Jeremiás. – Ezt követően azonban kontrolláltuk a játékot, mezőnyfölényben futballoztunk, és a játék képe alapján nem volt kérdés, hogy megnyerjük a találkozót. Örülök az eredménynek, és az első 15 percet leszámítva a játékkal is elégedett vagyok, úgy gondolom, ez a két találkozó nagyszerűen felkészített bennünket az április, örményországi tétmeccsekre."

Magyarország–Moldova 3–1 (2–1)

Magyarország: Ostoici Stefan (Balogh Barnabás, 46.) - Szendrei Bence, Beder Barnabás, Russnák Áron (Vincze Tamás, 46.), Béres Benedek (Horváth Valentin, 40.) - Varga Dániel (Serucza Márk, 61.), Polonkai Noel (Juhász Martin, 69.), Somfalvi Barna (Somogyi Tamás, 61.) - Berekméri-Sziget Ákos (Herold Ádám, 69.), Görög Vincent (Bokor Balázs, 61.), Vasiljevic Andrej

Gólszerző: Bereméri-Szigeti, Vasiljevic (2)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)