Kézilabda: az FTC győzelemmel kezdett az ifjúsági leány BL-ben

Az öt induló közül két magyar csapat volt érdekelt kedden az EHF Youth Club Trophy, vagyis az ifjúsági BL selejtezőkörében.

A lányoknál

az FTC a dán Ikast ellen 30–23-ra nyert az elődöntőben,

és bejutott a selejtezőtornája döntőjébe, amelyben szerdán a házigazda Lokomotiv Zagrebbel csap majd össze az első helyért, vagyis a Final Fourba jutásért. A horvát együttes a Krimet verte 36–32-re.

A szakágban a Győri ETO KC már bejutott a négyes döntőbe.

A fiúknál

az OTP Bank-Pick Szeged 32–23-ra kikapott a spanyol Barcelonától,

így szerdán a selejtezőtorna harmadik helyéért lép pályára, a lengyel Wisla Plock ellen. A csoportban a döntőt a Barcelona a norvég Kolstaddal vívja. A Final Fourban már biztosan ott lesz a dán GOG (vagyis a címvédő) és a német Füchse Berlin.

