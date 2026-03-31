Kézilabda: az FTC győzelemmel kezdett az ifjúsági leány BL-ben

Kézilabda: az FTC győzelemmel kezdett az ifjúsági leány BL-ben

2026.03.31. 20:24
Az FTC U17-es leánycsapata nyert az Ikast ellen, és bejutott az ifjúsági BL-ben a selejtezőtornája döntőjébe. A fiúknál a Szeged U18-as együttese nem bírt a Barcelonával.

Az öt induló közül két magyar csapat volt érdekelt kedden az EHF Youth Club Trophy, vagyis az ifjúsági BL selejtezőkörében.

A lányoknál

az FTC a dán Ikast ellen 30–23-ra nyert az elődöntőben,

és bejutott a selejtezőtornája döntőjébe, amelyben szerdán a házigazda Lokomotiv Zagrebbel csap majd össze az első helyért, vagyis a Final Fourba jutásért. A horvát együttes a Krimet verte 36–32-re.

A szakágban a Győri ETO KC már bejutott a négyes döntőbe.

A fiúknál

az OTP Bank-Pick Szeged 32–23-ra kikapott a spanyol Barcelonától,

így szerdán a selejtezőtorna harmadik helyéért lép pályára, a lengyel Wisla Plock ellen. A csoportban a döntőt a Barcelona a norvég Kolstaddal vívja. A Final Fourban már biztosan ott lesz a dán GOG (vagyis a címvédő) és a német Füchse Berlin.

(Kiemelt képünkön: az FTC ifjúsági BL-ben induló csapata Forrás: EHF)

