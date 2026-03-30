Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: a Győri ETO KC bejutott az ifjúsági BL négyes döntőjébe

2026.03.30. 20:58
null
Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
A Győri ETO KC leány kézilabdacsapata legyőzte a Hypo Niederösterreich együttesét az ifjúsági Bajnokok Ligája selejtezőtornájának döntőjében, és ott lehet a budapesti Final 4-ban.

A horvátországi Porecben rendezték az ifjúsági kézilabda Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. tornáját, amelyen a Győri ETO KC leánycsapata is részt vett. A magyar együttes az elődöntőben a horvát HC Podravkát 32–24-re győzte le, majd a döntőben az osztrák Hypo Niederösterreich alakulatát is felülmúlta 32–22-re. 

A győriek ezzel bejutottak a Final 4-ba, amelyet június 6-án és 7-én rendeznek Budapesten. 

További két magyar leánycsapat szerepel még az ifjúsági BL-ben. A Ferencváros Zágrábba utazik (március 31.-április 1.), és a dán Ikasttal kezd, a DVSC pedig a romániai Besztercében méreti meg magát a selejtezőben (április 2-3.), az első meccsét a német Dortmund ellen játssza.

(Kiemelt képünk forrása: Győri ETO KC)

