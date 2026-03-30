Kézilabda: a Győri ETO KC bejutott az ifjúsági BL négyes döntőjébe

A horvátországi Porecben rendezték az ifjúsági kézilabda Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. tornáját, amelyen a Győri ETO KC leánycsapata is részt vett. A magyar együttes az elődöntőben a horvát HC Podravkát 32–24-re győzte le, majd a döntőben az osztrák Hypo Niederösterreich alakulatát is felülmúlta 32–22-re.

A győriek ezzel bejutottak a Final 4-ba, amelyet június 6-án és 7-én rendeznek Budapesten.

További két magyar leánycsapat szerepel még az ifjúsági BL-ben. A Ferencváros Zágrábba utazik (március 31.-április 1.), és a dán Ikasttal kezd, a DVSC pedig a romániai Besztercében méreti meg magát a selejtezőben (április 2-3.), az első meccsét a német Dortmund ellen játssza.

