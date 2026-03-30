Kézilabda: a Győri ETO KC bejutott az ifjúsági BL négyes döntőjébe
A Győri ETO KC leány kézilabdacsapata legyőzte a Hypo Niederösterreich együttesét az ifjúsági Bajnokok Ligája selejtezőtornájának döntőjében, és ott lehet a budapesti Final 4-ban.
A horvátországi Porecben rendezték az ifjúsági kézilabda Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. tornáját, amelyen a Győri ETO KC leánycsapata is részt vett. A magyar együttes az elődöntőben a horvát HC Podravkát 32–24-re győzte le, majd a döntőben az osztrák Hypo Niederösterreich alakulatát is felülmúlta 32–22-re.
A győriek ezzel bejutottak a Final 4-ba, amelyet június 6-án és 7-én rendeznek Budapesten.
További két magyar leánycsapat szerepel még az ifjúsági BL-ben. A Ferencváros Zágrábba utazik (március 31.-április 1.), és a dán Ikasttal kezd, a DVSC pedig a romániai Besztercében méreti meg magát a selejtezőben (április 2-3.), az első meccsét a német Dortmund ellen játssza.
(Kiemelt képünk forrása: Győri ETO KC)
Jégkorong: az Újpest nyerte az U19-es Magyar-kupát
Utánpótlássport
2026.03.29. 18:48
Rabb Benedek: Olyan nincs, hogy nem a győzelem a cél
Utánpótlássport
2026.03.28. 18:44
Köstner Vilmos: 48 éve ugyanúgy szeretem a kézilabdát
Utánpótlássport
2026.03.28. 18:03
Ezek is érdekelhetik