Jégkorong: az Újpest nyerte az U19-es Magyar-kupát

Vasárnap a Vasas Jégcentrumban

az Újpesti Jégkorong Akadémia 7–0-ra múlta felül a Budapest Jégkorong Akadémiát,

ezzel aranyérmet szerzett az U19-es Magyar-kupában. A döntőben Baróti Bence három gólt lőtt.

A bronzmérkőzés szorosabban alakult a finálénál: a FEHA19 a rendes játékidőben 5–5-re végzett a DVTK Jegesmedvék Akadémiával, majd a hosszabbításban a székesfehérváriak szerezték a harmadik helyet jelentő gólt (6–5).

