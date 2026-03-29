Jégkorong: az Újpest nyerte az U19-es Magyar-kupát
Az Újpesti Jégkorong Akadémia 7–0-ra nyert a Budapest Jégkorong Akadémia ellen az U19-es Magyar-kupa döntőjében.
Vasárnap a Vasas Jégcentrumban
az Újpesti Jégkorong Akadémia 7–0-ra múlta felül a Budapest Jégkorong Akadémiát,
ezzel aranyérmet szerzett az U19-es Magyar-kupában. A döntőben Baróti Bence három gólt lőtt.
A bronzmérkőzés szorosabban alakult a finálénál: a FEHA19 a rendes játékidőben 5–5-re végzett a DVTK Jegesmedvék Akadémiával, majd a hosszabbításban a székesfehérváriak szerezték a harmadik helyet jelentő gólt (6–5).
(Kiemelt kép forrása: Újpesti Jégkorong Akadémia)
Ezek is érdekelhetik