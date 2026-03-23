A jövő sztárjai: Papp Jázmin, Kiss Tibor

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége

a junior Európa-bajnok női tőrcsapat 19 éves kiválósága, Papp Jázmin és a válogatott edzője, Kiss Tibor.

A Budai Zoltán által készített beszélgetésből kiderül, hogy

a Tbilisziben rendezett kontiensviadalon mi vezetett a lányok sportágtörténelmi sikeréhez,

milyen a csapattagok egymáshoz fűződő viszonya, a felnőttválogatott miként segítette a korosztályos együttest, valamint hogy mit jelent a fegyvernemnek az utánpótlás Eb-ken első alkalommal kiérdemelt csapataranyérem. Szó esik arról is, hogy a juniorválogatott milyen reményekkel várja a közelgő brazíliai világbajnokságot.

A beszélgetés elérhető ITT

(Kiemelt képünkön: Papp Jázmin és Kiss Tibor Fotó: Máj Tamás)