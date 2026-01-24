Short track: „Sokkolt, hogy részt vehetek az olimpián” – Major Dominik

Az elmúlt napokban Kanadában, Calgaryban készült a magyar junior rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott, amely ma, azaz szombaton utazik át az Egyesült Államokba, pontosabban Salt Lake Citybe, ahol január 29. és február 1. között rendezik meg a korosztály világbajnokságát.

A magyar csapat nyolc short trackessel szerepel majd az eseményen, négy lány (Amschl Kira, Haltrich Luca, Szigeti Dóra és Z. Molnár Natasa) és négy fiú (Árendás Mihály, Hallósy Dominik, Major Dominik és Z. Molnár Borisz) méreti meg magát. A fiatalok jól szerepeltek az őszi világkupákon, az eredmények közül kiemelkedik Haltrich 500 méteren szerzett bronzérme.

„Fiú- és lányfronton is jól állunk, de azt sosem lehet megjósolni, hogy ez mire lesz elég, azt sem tudjuk még, hogy az olimpia miatt milyen összetételben érkeznek majd a riválisok, nálunk sincs itt a legerősebb korosztályos lányversenyző – mondja az Utánpótlássportnak Lakatos Tamás, a juniorválogatott vezetőedzője. – Az elmúlt napokban egyre jobban mozogtak a fiatalok, az időeredmények is biztatók; a világ egyik leggyorsabb jegén edzettünk Calgaryban, ehhez hasonló, ami Salt Lake Cityben vár majd ránk, a kanadai helyszín így megfelelő felkészülési helyszín, ráadásul a tengerszintfeletti magasság és az időzóna is megegyezik. Igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, de

a világbajnokság mindig nehéz, most is kemény mezőny várható.

Minden távon maximális indulási lehetőségünk van, sokat kell majd menni a fiataljainknak, de emiatt nem szabad panaszkodni. A cél, hogy a lehető legtöbb számban bekerüljünk az A-döntőbe, abban aztán bármi megtörténhet. De szépen sorban kell haladnunk, a saját dolgunkat könnyítenénk meg, ha a selejtezőkből egyenesen jutnánk a negyed- és elődöntőkbe, hogy a vigaszággal ne fárasszuk tovább magunkat.”

A korosztályos válogatott kapcsán ki kell emelni, hogy a lányok közül hiányzik Végi Diána Laura, aki juniorkorúként már a felnőttek között szerepel, és a felnőtt Eb után most már az olimpiára fókuszál, az pedig pénteken vált hivatalossá, hogy a megsérülő Jászapáti Pétert Major Dominik pótolja majd a milánói ötkarikás játékokon, február 6. és 22. között.

„Hazudnék, ha azt mondanám, nem számítottam rá, hiszen Dominik nyerte két hete a magyar bajnokságot. Óriási lehetőség ez, nagy löketet adhat neki. Csütörtökön volt meetingem a felnőttválogatott vezetőedzőjével (Nicholas Gooch – a szerk.), akkor dőlt el, hogy Dominik ugrik be Peti helyére, rögtön utána neki is elmondtuk. Hát, azt

látni kellett volna, ahogyan örült, ugrált össze-vissza…

Hatalmas dolog ez, de a földön kell tartanunk, nem szabad elveszítenie a fókuszt, továbbra is ugyanígy kell dolgoznia. Óriási dolog, hogy a szintén évekig velünk készülő Lora (Nicholas Gooch – a szerk.) is ott lesz, mellettük pedig még egy szlovák lány is van, aki szintén nálunk készül, és megméretheti majd magát Milánóban.”

Az érintett kérésünkre felidézte a pillanatot, amikor kiderült, olimpikon válik belőle.

„Sokkolt a hír, hogy én is mehetek. Ilyen élményem még nem volt,

hirtelen fel sem tudtam dolgozni, nagyon megörültem, ujjongtam, majd elérzékenyültem

– idézi fel a pillanatot a honlapunknak Major. – A csapattársaim nagyon aranyosak voltak, rögtön jöttek gratulálni. Lépésről lépésre kell haladnom, előbb a juniorvébén kell teljesítenem, aztán jöhet az olimpia. Előbbin a legjobb énemet akarom mutatni, és hogy élvezzem a versenyzést – ha ez menni fog, szerintem jó eredmények várhatók. Az olimpia kapcsán is elmondhatom, hogy remek lesz a csapatunk, egy ilyen eseményen pedig bármi megtörténhet.”

