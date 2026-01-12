Nemzeti Sportrádió

Kosár: megkezdte az építkezést az U18-as fiúválogatott a nyári Eb-re

2026.01.12. 19:05
U18-as fiúválogatott kosárlabda Sipos Péter utánpótlás MKOSZ utánpótlássport
A horvátok ellen lejátszotta első nemzetközi meccsét az újjáalakult U18-as fiú kosárlabda-válogatott, amelynek a célversenye a nyári B-divíziós korosztályos Európa-bajnokság lesz. A mieink ugyan vereséget szenvedtek, de Sipos Péter szövetségi edző szerint a csapat mutatott biztató jeleket az első közös felkészülési találkozón.

Mint arról beszámoltunk, szoros meccsen kikapott az U18-as fiú kosárlabda-válogatott a horvátoktól edzőmérkőzésen a szövetség (MKOSZ) fehérvári edzőközpontjában. A korosztály- és edzőváltás után a 2008-2009-es születésűekből álló nemzeti együttes először lépett pályára nemzetközi meccsen, amelyen a magyar fiúk jól tartották magukat a délszláv riválissal szemben, és a papíron esélyesebb horvát csapat csak a legvégén tudta maga javára eldönteni az összecsapást; a mieink végül 84–77-re alulmaradtak. A hazaiak közül a dupla-duplát elérő, 11 pontos és ugyanennyi lepattanót is leszedő Asztalos Miklós volt a találkozó legjobbja.

„A horvátok megkerestek minket, hogy szívesen játszanának velünk edzőmeccset, mi pedig – bár januárban nem lett volna hivatalos edzőtáborunk a versenynaptár szerint – kapva kaptunk az alkalmon, és elfogadtuk a lehetőséget – kezdte Sipos Péter szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Az említett okból ez tényleg egy igazi mini összetartásra sikerült nekünk, mivel hétfőn találkoztunk a srácokkal, kedden lejátszottuk a mérkőzést, amely után rögtön vissza is engedtük a játékosokat a klubjukba. Összességében rendkívül hasznos és kiélezett meccset vívtunk a horvátokkal, viszont a három, nagyjából egyperces rövidzárlat sajnos megpecsételte a sorsunkat, és emiatt nem tudtunk nyerni.

és igazából végig ott voltunk azoknak a horvátoknak a nyakán, akik várhatóan az élmezőnybe fognak tartozni és a feljutásért fognak küzdeni a B-divíziós Eb-n." 

A kecskeméti Asztalos Miklós is oszlopos tagja az U18-as válogatottnak Forrás: FIBA

Az U18-asoknak a nyári másodvonalbeli kontinenstorna lesz az év fő megméretése, amelyet július 24. és augusztus 2. közöttt Horvátországban, Rijekában és Opatijában rendeznek meg.

„Azt tudni kell, hogy novemberben kezdtük el a közös munkát a fiúkkal, amikor leraktuk az alapokat, átvettük azokat az alapelveket, amelyek nemcsak nálunk, hanem az U20-asoknál és az U16-osoknál is jellemzőek, mivel nyilván az a cél, hogy egységes filozófia mentén dolgozzon valamennyi korosztályos csapatunk, illetve a nagyválogatott is – folytatta a szakvezető. – Azt gondolom, a csapatunk magja adott, a vezéregyéniségek is kezdenek kikristályosodni, és hozzájuk keressük a jól illő kiegészítő játékosokat.

U18-AS FIÚ NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Székesfehérvár, MKOSZ edzőközpont
Magyarország–Horvátország 77–84 (24–22, 19–27, 19–14, 15–21)
A részletes statisztika ITT megtekinthető.

A magyar válogatott kerete:
Burony Bálint, Bartik Zalán, Puskás Kadosa, Halasy Örs, Asztalos Miklós, Nagy Ágoston, Inalegwu Noel, Rozmán Flórián, Zöldi Péter, Marokházi Levente, Szafkó Márk, Halmai Zsombor

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)

