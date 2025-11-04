Labdarúgás: az Újpestben is szerepelt fiatal az NB I 12. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenkettedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Kisvárda otthon gól nélkül döntetlent játszott a Nyíregyházával. A hazai együttes kapujában a 19 éves Ilya Popovich állt, valamint egy félidőt játszott a vele egyidős Szabó Szilárd. A Spartacusban a 20 esztendős Manner Balázs 19 percet töltött a pályán.
Szombaton a Puskás Akadémia idegenben 3–1-re legyőzte a Kazincbarcikát. A borsodi alakulatban a 20 éves Juhász István Bence védett, a végjátékban pedig beszállt a 20 esztendős Balázsi Levente. A felcsútiaknál a 19 éves Vékony Bence 70, a 20 éves Michael Okeke 55, illetve a 19 esztendős Kern Martin 35 percet játszott.
A Győri ETO és a Paks összecsapása 0–0-ra végződött. Az ETO-ban a 20 éves Bánáti Kevin kezdett, és a 78. percben a vele egykorú Huszár Marcell váltotta. A tolnai csapatban a 20 esztendős Horváth Kevin helyére a 83. percben az ugyancsak 20 éves Pető Milán állt be.
A Ferencváros 4–1-re verte az MTK Budapestet az örökrangadón. Az FTC-ben a 19 éves Tóth Alex 45, a 18 éves Madarász Ádám 13, a 20 éves Lisztes Krisztián pedig 6 percet játszott. A kék-fehéreknél a megsérült 18 esztendős Vitályos Viktor helyére az első félidőben a 19 éves Átrok Zalánt küldte be a vezetőedző, valamint a 18 éves Németh Hunor 16 percet volt pályán.
Vasárnap a Diósgyőr hazai pályán kikapott az Újpesttől 3–1-re. A miskolciaknál a 20 éves Mucsányi Miron 61, a vele egyidős Komlósi Bence 35 percet szerepelt.
A liláknál az évadban először lépett pályára 2005. január 1. után született futballista: a 19 éves Kaczvisznki Dominik végigjátszotta a mérkőzést.
A forduló utolsó meccsén a Debrecen 2–1-re nyert a Zalaegerszeg ellen, amivel a tabella élére ugrott. A DVSC-ben a 20 éves Szűcs Tamás 82, a vele egykorú Cibla Flórián 21 percet játszott, a ZTE-ben a 20 éves Bodnár Gergő az egész meccsen a pályán volt, a szintén 20 esztendős Klausz Milán ezúttal 20 percet kapott.
Csapatok:
Puskás Akadémia: 70+55+35=160
Kisvárda: 90+45=135
Zalaegerszeg: 90+20=110
MTK Budapest: 52+38+16=106
Debrecen: 82+21=102
Diósgyőr: 61+35=96
Kazincbarcika: 90+3=93
Győri ETO: 78+12=90
Paks: 83+7=90
Újpest: 90
Ferencváros: 45+13+6=64
Nyíregyháza: 19
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90
Kaczvinszki Dominik (Újpest): 90
Horváth Kevin (Paks): 83
Szűcs Tamás (Debrecen): 82
Bánáti Kevin (Győri ETO): 78
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 70
Mucsányi Miron (Diósgyőr): 61
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 55
Átrok Zalán (MTK Budapest): 52
Szabó Szilárd (Kisvárda): 45
Tóth Alex (Ferencváros): 45
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 38
Kern Martin (Puskás Akadémia): 35
Komlósi Bence (Diósgyőr): 35
Cibla Flórián (Debrecen): 21
Klausz Milán (Zalaegerszeg): 20
Manner Balázs (Nyíregyháza): 19
Németh Hunor (MTK Budapest): 16
Madarász Ádám (Ferencváros): 13
Huszár Marcell (Győri ETO): 12
Pető Milán (Paks): 7
Lisztes Krisztián (Ferencváros): 6
Balázsi Levente (Kazincbarcika): 3
(Kiemelt képünkön: A 19 éves Kaczvinszki Dominik (felül) gyűjtötte az Újpest első fiatalperceit Forrás: Újpest FC)