Labdarúgás: másodszor is kikaptak a belgáktól az U17-es lányok

A múlt vasárnap 2–1-re, szerdán pedig 4–1-re kapott ki az U17-es leány labdarúgó-válogatott a házigazda belgáktól a Tubize-ben rendezett felkészülési mérkőzésen.
A hazai szövetségi portál kiemeli, hogy a belgák teljesen átalakult csapattal léptek pályára a hétközi találkozón, ami jelzi a két ország merítési lehetőségei közti különbséget.
A magyar lányok a 83. percre kerültek 4–0-s hátrányba, Gyurátz Eszter fejesgóllal szépített a 88.-ban.
„A szerdai találkozó teljesen más volt, mint a vasárnapi, a második mérkőzésen a belga csapat teljesen átalakult kerettel állt ki ellenünk. A találkozón a védekezés részében próbáltunk stabilak lenni, egyéni hibákból csúsztak be a gólok. Messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le az eredményekből, már csak azért sem, mert
az első közös táborunkon vagyunk túl, a tesztelés időszakában a játékosok kipróbálására helyeztük a hangsúlyt.
Folyamatosan figyeljük a játékosokat, és a tapasztalatok alapján döntjük el, hogy kikre számítunk majd az Eb-selejtezőkön” – nyilatkozta Makrai László szövetségi edző.
(Kiemelt kép forrása: MLSZ)