Labdarúgás: másodszor is kikaptak a belgáktól az U17-es lányok

2025.10.01. 17:28
labdarúgás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U17-es leány labdarúgó-válogatott 4–1-re kikapott a belgáktól a Tubize-ben rendezett felkészülési meccsen.

A múlt vasárnap 2–1-re, szerdán pedig 4–1-re kapott ki az U17-es leány labdarúgó-válogatott a házigazda belgáktól a Tubize-ben rendezett felkészülési mérkőzésen.

A hazai szövetségi portál kiemeli, hogy a belgák teljesen átalakult csapattal léptek pályára a hétközi találkozón, ami jelzi a két ország merítési lehetőségei közti különbséget.

A magyar lányok a 83. percre kerültek 4–0-s hátrányba, Gyurátz Eszter fejesgóllal szépített a 88.-ban.

„A szerdai találkozó teljesen más volt, mint a vasárnapi, a második mérkőzésen a belga csapat teljesen átalakult kerettel állt ki ellenünk. A találkozón a védekezés részében próbáltunk stabilak lenni, egyéni hibákból csúsztak be a gólok. Messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le az eredményekből, már csak azért sem, mert

Folyamatosan figyeljük a játékosokat, és a tapasztalatok alapján döntjük el, hogy kikre számítunk majd az Eb-selejtezőkön” – nyilatkozta Makrai László szövetségi edző.  

U17-ES LEÁNYVÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TUBIZE
Belgium–Magyarország 4–1 (2–0)
Magyarország: Galambvári Olívia (Hollósi Eszter, 70.) - Veres Stefánia, Gyurátz Eszter, Árvay Sára, Tóth Adél (Licskai Léna, 46.) - Vadász Lara, Érsek Eszter - Oleksza Korina (Bíró Blanka, 46.), Kovács Petra (Farkas Panna, 70.), Perjési Lilla (Tóth Ramóna, 80.) - Pethe Olivia

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

