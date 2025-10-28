Labdarúgás: három gólt szereztek a fiatalok az NB I 11. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Puskás Akadémia 1–1-es döntetlent játszott az MTK Budapest ellen a Pancho Arénában. A felcsútiak 20 éves játékosa, Markgráf Ákos a 6. percben piros lapot kapott, ami Hornyák Zsoltéknál jelentős zavart okozott, ugyanis az MLSZ-nek telefonáltak, hogy kell-e a helyére magyart/fiatalt beküldeni. A 13. percben végül

a 19 esztendős Kern Martin állt be, aki jó választásnak bizonyult, hiszen ő szerezte a Puskás gólját.

A hazai csapatban a 20 esztendős Michael Okeke 70 percet játszott. A fővárosi alakulatban a 20 éves Kovács Patrik 64, a gólszerző, 19 esztendős Átrok Zalán 26 percet töltött a pályán.

A Diósgyőr 2–1-re legyőzte az éllovas Paksot Miskolcon. A DVTK-ban a 18 éves Szakos Bence 83, a 20 esztendős Demeter Milán 3 percet szerepelt. A tolnai együttesben a 20 éves Horváth Kevin kezdett, majd a 64. percben a vele egyidős Pető Milán váltotta. Bognár György a végjátékra becserélte a 17 éves Galambos Jánost.

A Nyíregyháza 1–0-ra kikapott otthon a Kazincbarcikától. A Spartacusban ezúttal nem játszott korosztályos labdarúgó, a vendégek kapuját pedig a 20 éves Juhász István Bence védte.

Vasárnap a Kisvárda kétgólos hátrányból fordított, és nyert 3–2-re a Győri ETO ellen, amivel a tabella második helyén áll. A hazaiak kapujában a 19 esztendős Ilya Popovich állt, valamint a második félidőre beszállt a vele egykorú Szabó Szilárd, és két gólpasszt adott. Az ETO-ban egy-egy félidőt játszott a 20 éves Bánáti Kevin és a 19 esztendős Vingler László.

A Debrecen simán, 5–2-re győzte le az Újpestet. A DVSC-ben

az egyaránt 20 éves Szűcs Tamás és Cibla Flórián is végigjátszotta a meccset, utóbbi gólt szerzett és gólpasszt adott.

Az Újpest ebben a fordulóban sem számított az utánpótláskorúakra.

A Ferencváros hazai pályán szenvedett vereséget a forduló előtt még utolsó Zalaegerszegtől. Az FTC-ben nem szerepelt fiatalperces futballista, a ZTE-ben viszont a 20 éves Bodnár Gergő végig a pályán volt.

*Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/2026-OS ÉVADÁNAK 11. FORDULÓJÁBAN: 1014

Csapatok:

Debrecen: 90+90=180

Puskás Akadémia: 77+70+6=153

Kisvárda: 90+45=135

Paks: 64+26+6=96

Zalaegerszeg: 90

Győri ETO: 45+45=90

Kazincbarcika: 90

Diósgyőr: 87+3=90

MTK Budapest: 64+26=90

Nyíregyháza: 0

Ferencváros: 0

Újpest: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Cibla Flórián (Debrecen): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 87

Kern Martin (Puskás Akadémia): 77

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 70

Kovács Patrik (MTK Budapest): 64

Horváth Kevin (Paks): 64

Szabó Szilárd (Kisvárda): 45

Bánáti Kevin (Győri ETO): 45

Vingler László (Győri ETO): 45

Átrok Zalán (MTK Budapest): 26

Pető Milán (Paks): 26

Galambos János (Paks): 6

Demeter Milán (Diósgyőr): 3

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Cibla Flórián góllal és gólpasszal segítette a Debrecent Forrás: DVSC)