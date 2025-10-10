Férfi kézilabda NB I: meglepetés a Népligetben és Győrben is

Három meglepetés született a férfi első osztályú bajnokságban pénteken, a nemzetközi kupaindulásra hajtó csapataink közül pályán volt a Ferencváros és a Győr is, de egyikük sem tudott pontot szerezni hazai pályán. A Dean Bombacot nélkülöző győriek a 29. perctől fogva végig hátrányban voltak a PLER-rel szemben, és a rutinos irányító hiányában a második félidőben sem sikerült fordítaniuk.
Az FTC még a 49. percben is vezetett a fiatalokkal felálló NEKA ellen, a 15-ször hárító Podoba János, a fontos gólokat szerző Tóth Levente és a kilencszer eredményes Kovács Tamás vezérletével a NEKA 34–31-re győzött a Népligetben.
Az este harmadik mérkőzését Komlón játszották, és döntetlen született rajta, az újonc Budai Farkasok-Rév óriási csatában Balatonfüred és Szigetszentmiklós után pontot rabolt az egyik legnehezebb pályának tartott csarnokból is. A vendégek egyenlítő gólját Marko Panic szerezte, két perccel a vége előtt.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
ETO University HT–PLER-Budapest 26–29 (15–16)
Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév 25–25 (15–14)
FTC-Green Collect–NEKA 31–34 (16–14)
Jegyzőkönyvek később…
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Tatabánya
|5
|5
|–
|–
|163–136
|+27
|10
|2. Szeged
|6
|4
|1
|1
|211–173
|+38
|9
|3. Veszprém
|4
|4
|–
|–
|174–109
|+65
|8
|4. Győr
|5
|3
|–
|2
|157–138
|+19
|6
|5. FTC
|6
|3
|–
|3
|208–212
|–4
|6
|6. Komló
|5
|2
|1
|2
|146–144
|+2
|5
|7. Budakalász
|4
|2
|–
|2
|114–129
|–15
|4
|8. Gyöngyös
|5
|2
|–
|3
|137–163
|–26
|4
|9. PLER
|5
|2
|–
|3
|139–172
|–33
|4
|10. Balatonfüred
|5
|1
|1
|3
|140–146
|–6
|3
|11. NEKA
|5
|1
|1
|3
|130–144
|–14
|3
|12. Szigetszentmiklós
|5
|1
|1
|3
|139–155
|–16
|3
|13. Budai Farkasok-Rév
|5
|–
|3
|2
|136–160
|–24
|3
|14. Csurgó
|5
|–
|2
|3
|137–150
|–13
|2