Férfi kézilabda NB I: meglepetés a Népligetben és Győrben is

2025.10.10. 19:59
Győrben győzött a PLER (Fotó: facebook.com/PLER.Budapest)
férfi kézilabda NB I Budai Farkasok Győr férfi kézilabda FTC férfi kézilabda PLER Komló kézilabda NEKA
A NEKA a Ferencváros, a PLER pedig a győri ETO University HT otthonában győzött meglepetésre a férfi kézilabda NB I pénteki játéknapján.

Három meglepetés született a férfi első osztályú bajnokságban pénteken, a nemzetközi kupaindulásra hajtó csapataink közül pályán volt a Ferencváros és a Győr is, de egyikük sem tudott pontot szerezni hazai pályán. A Dean Bombacot nélkülöző győriek a 29. perctől fogva végig hátrányban voltak a PLER-rel szemben, és a rutinos irányító hiányában a második félidőben sem sikerült fordítaniuk.

Az FTC még a 49. percben is vezetett a fiatalokkal felálló NEKA ellen, a 15-ször hárító Podoba János, a fontos gólokat szerző Tóth Levente és a kilencszer eredményes Kovács Tamás vezérletével a NEKA 34–31-re győzött a Népligetben.

Az este harmadik mérkőzését Komlón játszották, és döntetlen született rajta, az újonc Budai Farkasok-Rév óriási csatában Balatonfüred és Szigetszentmiklós után pontot rabolt az egyik legnehezebb pályának tartott csarnokból is. A vendégek egyenlítő gólját Marko Panic szerezte, két perccel a vége előtt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
ETO University HT–PLER-Budapest 26–29 (15–16)
Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév 25–25 (15–14)
FTC-Green Collect–NEKA 31–34 (16–14)
Jegyzőkönyvek később…

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Tatabánya55163–136+2710
2. Szeged6411211–173+389
3. Veszprém44174–109+658
4. Győr532157–138+196
5. FTC633208–212–46
6. Komló5212146–144+25
7. Budakalász422114–129–154
8. Gyöngyös523137–163–264
9. PLER523139–172–334
10. Balatonfüred5113140–146–63
11. NEKA5113130–144–143
12. Szigetszentmiklós5113139–155–163
13. Budai Farkasok-Rév532136–160–243
14. Csurgó523137–150–132

 

 

