Férfi kézilabda NB I: meglepetés a Népligetben és Győrben is

Három meglepetés született a férfi első osztályú bajnokságban pénteken, a nemzetközi kupaindulásra hajtó csapataink közül pályán volt a Ferencváros és a Győr is, de egyikük sem tudott pontot szerezni hazai pályán. A Dean Bombacot nélkülöző győriek a 29. perctől fogva végig hátrányban voltak a PLER-rel szemben, és a rutinos irányító hiányában a második félidőben sem sikerült fordítaniuk.

Az FTC még a 49. percben is vezetett a fiatalokkal felálló NEKA ellen, a 15-ször hárító Podoba János, a fontos gólokat szerző Tóth Levente és a kilencszer eredményes Kovács Tamás vezérletével a NEKA 34–31-re győzött a Népligetben.

Az este harmadik mérkőzését Komlón játszották, és döntetlen született rajta, az újonc Budai Farkasok-Rév óriási csatában Balatonfüred és Szigetszentmiklós után pontot rabolt az egyik legnehezebb pályának tartott csarnokból is. A vendégek egyenlítő gólját Marko Panic szerezte, két perccel a vége előtt.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

ETO University HT–PLER-Budapest 26–29 (15–16)

Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév 25–25 (15–14)

FTC-Green Collect–NEKA 31–34 (16–14)

Jegyzőkönyvek később…