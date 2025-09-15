Tenisz: Nagy Botond és Bíró Melinda is továbbjutott az U18-as Eb-n

Négy magyar játékossal a mezőnyben hétfőn az ausztriai Oberpullendorfban megkezdődött az U18-as teniszezők egyéni Európa-bajnoksága. Az első napon a fiúk mezőnyében

a 16. kiemelt Nagy Botond (Alfa TI) szetthátrányból felállva, 6:7 (6–8), 6:3, 6:2-re verte a monacói Leonardo Ljubicicet

– az egykori horvát klasszis, Ivan Ljubicic fiát – a legjobb 64 között, míg ugyanebben a fordulóban Major Áron (Vasas SC) 6:2, 6:3-ra kikapott a hatodik kiemelt, svéd William Rejchtmantól. Továbbjutása után Nagy az olasz Raffaelle Ciurnelli ellen folytatja szerdán a 32 között.

(Hozzátartozik a teljes képhez, hogy a fiúk között a jelenlegi második számú magyar játékos, Kincses Kolos – aki két évvel ezelőtt megnyerte az U16-os európai Masters-tornát – nem vesz részt a junior-kontinensviadalon, ugyanis nemrég Amerikába költözött, és szeptembertől a világ egyik legerősebb egyetemén, a Harvardon tanul sportösztöndíjjal.)

Nagy Botond három játszmában jutott tovább a második körbe az U18-as Eb-n Forrás: MTSZ

Eközben a lányok versenyében szintén ötvenszázalékos volt a nyitó nap mérlege.

Az első számú játékosunk, Bíró Melinda (Gellért SE) magabiztosan kezdett,

6:4, 6:4-re legyőzte a horvát Marta Dobricot az első körben. A másik magyar induló, Bak-Szabó Norina (Budapesti Honvéd) viszont 6:2, 7:6 (8–6)-ra vereséget szenvedett a szlovén Alja Senicától. Bíróra majd a negyedik kiemelt, német Sonja Znenikhova vár a következő fordulóban.

Kedden párosban is megkezdődnek a küzdelmek. A 14. helyen rangsorolt magyar fiúpáros a Jennings, Naughton ír kettős, a leánypárosunk pedig a Heinone, Palm finn duó ellen lép pályára.

Az U18-as Európa-bajnoksága után vasárnaptól az olaszországi Parmában az U16-osok egyéni kontinensbajnoksága is elrajtol.

(Kiemelt képen: Bíró Melinda Forrás: totaltenisz.hu)