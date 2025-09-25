Tenisz: a negyeddöntőig jutott a leánypáros az U16-os Eb-n

A Magyar Tenisz Szövetség tájékoztatása szerint a negyeddöntőig jutott az olaszországi Parmában zajló U16-os tenisz Európa-bajnokságon Kálmán Luca és Mihálka Anna kettőse.

A 12. kiemelt magyar páros a 14. helyen rangsorolt holland Sophie Ray, Antonia Stoyanov duó ellen 4:6, 6:4, 2–10-re maradt alul.

A páros meccs előtt Mihálka Anna az egyéni vigaszágon két mérkőzést is játszott. Az elsőt 4:0, 4:0-ra megnyerte a ciprusi Titopoulosszal szemben, majd a nyolc között 5:4, 4:2-re kikapott a francia Sanontól.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Tenisz Szövetség)