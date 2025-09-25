Nemzeti Sportrádió

Tenisz: a negyeddöntőig jutott a leánypáros az U16-os Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.25. 09:08
null
Címkék
Tenisz utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Kálmán Luca és Mihálka Anna kettőse a negyeddöntőben kapott ki az Olaszországban zajló U16-os tenisz Európa-bajnokságon.

A Magyar Tenisz Szövetség tájékoztatása szerint a negyeddöntőig jutott az olaszországi Parmában zajló U16-os tenisz Európa-bajnokságon Kálmán Luca és Mihálka Anna kettőse.

A 12. kiemelt magyar páros a 14. helyen rangsorolt holland Sophie Ray, Antonia Stoyanov duó ellen 4:6, 6:4, 2–10-re maradt alul.

A páros meccs előtt Mihálka Anna az egyéni vigaszágon két mérkőzést is játszott. Az elsőt 4:0, 4:0-ra megnyerte a ciprusi Titopoulosszal szemben, majd a nyolc között 5:4, 4:2-re kikapott a francia Sanontól.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Tenisz Szövetség)

 

Tenisz utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kajak-kenu: száznál is több érem, megannyi örök emlék

Utánpótlássport
1 órája

Asztalitenisz: továbbjutás vegyes csapatversenyben az U13-as Eb-n

Utánpótlássport
14 órája

Vízilabda: kevés gyerekkel is minőségi munka folyik Fehérváron

Utánpótlássport
15 órája

Kosárlabda: fiatalok, akikre érdemes lesz odafigyelni a férfi NB I-ben

Utánpótlássport
16 órája

Ökölvívás: magyar éremesélyek az U19-es Eb-n

Utánpótlássport
20 órája

Vívás: menni vagy nem menni?

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03

Kajak-kenu: teher nélkül remekeltek a magyarok az ORV-n

Utánpótlássport
2025.09.23. 18:27

Asztalitenisz: érmes remények az U13-as Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.23. 14:53
Ezek is érdekelhetik