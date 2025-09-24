Kosárlabda: fiatalok, akikre érdemes lesz odafigyelni a férfi NB I-ben

1. HŐGYE PATRIK (2005, DEAC)

Toplistánk első helyét a debreceniek 20 éves reménysége, Hőgye Patrik érdemelte ki, aki fiatal kora ellenére már a hatodik évadát kezdi meg a felnőttélvonalban, ugyanis két PVSK-s szezon után ez már a negyedik lesz neki a DEAC színeiben. A nyáron az U20-as válogatottal a jereváni B-divíziós Eb-t is megjárt hátvéd már az előző idényben is befért nálunk a legjobb öt fiatal közé,

idén viszont minden korábbinál nagyobb szerep juthat neki Pethő Ákos együttesében.

Legalábbis a felkészülési meccseket látva, mindenképpen erre következtethetünk: a szerb KK Hercegovac Gajdobra ellen legutóbb kezdőként nyolc pontot dobott, de például a cseh NH Ostrava ellen a kispadról beszállva jutott 18 pontig. Emellett agresszív védekezésével, a labdaszerzéseivel is hasznos tagja lehet a debreceni csapatnak.

2. SZŐKE BÁLINT (2005, KOMÉTA-KVGY KAPOSVÁRI KK)

Az újonc Kaposvárban Szőke Bálint lehet az a U21-es játékos, aki szintén meghatározó játékpercekhez juthat. A somogyiak 20 esztendős bedobója a már említett

nyári korosztályos Európa-bajnokságon is stabil, ponterős produkcióval tette le a névjegyét:

meccsenkénti 14,3 pontjával toronymagasan a magyar U20-as válogatott legeredményesebbje volt a kontinenstornán. Az előző évadban az NB I/B-ben 8,3 pontot átlagolt, és ő is fontos szerepet játszott abban, hogy a Kaposvár tavasszal kiharcolta a feljutást, illetve még a Hepp-kupát is megnyerte. A nyári felkészülési meccseken rendre megkapta a lehetőséget, többnyire kezdőként, és az Alba Fehérvár ellen például 13 ponttal vétette észre magát.

3. LUKÁCSI GÁBOR (2007, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

A képzeletbeli dobogónk harmadik fokára Lukácsi Gábor került fel, aki még csak 17 éves, ezzel ötös listánk legifjabb szereplője, és a hazai utánpótlás egyik legnagyobb ígérete. A pécsiek saját nevelésű irányítója tavaly nyáron Spanyolországba, az Ourense csapatához szerződött, azonban fél év után – elsősorban a térdsérülése miatt – végül hazajött, és visszatért az NKA-hoz, ahol a bajnokság finisére tudott csak visszatérni a pályára. A nyári B-divíziós U18-as Európa-bajnokságra aztán újra csúcsformába lendült, és jobbnál jobbnál teljesítményekkel jelentkezett a korosztályos válogatott kezdő irányítójaként.

A meccsenkénti 18,9 pontjával a harmadik legjobb dobó volt az Eb teljes mezőnyében.

Bár még továbbra is juniorkorúnak számít, várhatóan ebben a szezonban már az NB I/A-csoportban is komoly feladatok várhatnak rá, egyelőre főleg csereirányítóként. Tudni kell Lukácsiról, hogy 2023-ban 15 évesen debütált a felnőttélvonalban, és az első meccseinek egyikén kadétkorúként 11 pontot dobott a Falco ellen.

4. FLASÁR ZALÁN (2007, SOPRON KC)

Bár nálunk lecsúszott a top háromról, sok oka nincs szomorkodni mostanában Flasár Zalánnak, aki néhány napja vehette át az év U19-es játékosa-díjat a Magyar Kosárlabdázás Napján, a Hősök terén. A soproniak 18 éves, 205 centis centerkiválósága remek évadon van túl, ugyanis amellett, hogy az előző idényben már rendszeres játéklehetőséget vívott ki magának az első csapatban, az U19-es bajnokságban – a finálé MVP-jeként – ezüsérmet nyert, míg az U21-esek között negyedik lett, és az All Star-csapatba is bekerült az országos döntőn. Ezek után a nyáron a korosztályos válogatottnak is oszlopos tagja volt az U18-as Eb-n, és 10,5 pontot, 5,6 lepattanót illetve 6 gólpasszt jegyzett a tornán, ráadásul az előkelő második helyen zárta az Eb-asszisztrangsorát. A nyári felkészülési meccseken is sok játéklehetőséghez jutott a Sopron KC nagycsapatában, amelyet

igyekszik is meghálálni, a Basket Brno ellen például meg sem állt 20 pontig.

5. MEZŐFI MÁRK (2007, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Végül, de nem utolsó sorban újabb pécsi fiatallal, Mezőfi Márkkal zárjuk a sort a toplistánkon. Az NKA 18 éves bedobója volt az, aki a juniorkorúak közül az elmúlt szezonban a legtöbb időt töltötte a pályán: mérkőzésenkénti nagyjából tíz perce alatt 3,5 pontot szerzett átlagosan. A 2024-ben az év U19-es játékosának választott reménység szintén jól teljesített a nyári U18-as Eb-n: Lukácsi mögött a magyar csapat második legjobb pontdobójaként (15,1) és legjobb lepattanózójaként (6,9) fejezte be a tornát, továbbá kiemelkedőenek számító, 51 százalékkal szórva a triplákat. A pontos távoli dobásokat, illetve a jó védekezést valószínűleg majd a felnőttélvonalban is várni fogják tőle a Pécsben.

További, szintén említést érdemlő fiatalok:

Radó Ádám (2005, Budapesti Honvéd)

Varga Ferenc (2006, DEAC)

Flasár Botond (2005, DEAC)

(Kiemelt képen balról: Hőgye Patrik, Szőke Bálint és Lukácsi Gábor Forrás: DEAC, Kométa Kaposvár és NKA Universitas Pécs)