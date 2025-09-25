Romain Grosjean balesete óta először ül F1-es autóba

A francia versenyző a 2020-as Bahreini Nagydíjon nem sokkal a rajt után egy kisebb koccanás nyomán a pálya melletti szalagkorlátba csapódott, autója kettétört és kigyulladt. Grosjean csodával határos módon megúszta az esetet, de 28 másodpercig a lángok között volt, ennyi időre volt ugyanis szüksége, hogy kiszabadítsa magát az ülésből és kimásszon a roncsból. A pilóta bal kezén – melyet többször műtöttek – még mindig ott vannak az égésnyomok. Azóta már kiderült, hogy az autó becsapódás előtt mért utolsó sebessége 221 kilométer/óra volt, magánál az ütközésnél pedig 67 G-s erőhatást mértek a műszerek.

A 39 éves Grosjean akkori csapata, a Haas jóvoltából pénteken az olaszországi Mugellóban tesztelhet egy 2023-as autót, ez lesz az első alkalom, hogy a baleset óta F1-es versenygépet vezet. A gyakorláson azt a sisakot fogja viselni, amelyet három gyermeke rajzai díszítenek, ez a fejvédő lett volna rajta a 2020-as idény utolsó versenyhétvégéjén Abu-Dzabiban, azonban a baleset miatt az utolsó két nagydíjon már nem indulhatott. A teszt során versenymérnökként a Haas csapatfőnöke, a japán Komacu Ajao segíti, ő volt a mérnöke a Haasnál töltött időszaka alatt.

Grosjean a balesetét követően kikerült az F1 körforgásából (2021-ben a Mercedes meghívta egy tesztre, de az a koronavírus-járvány miatt elmaradt), azóta az Egyesült Államokban zajló IndyCar-sorozatban szerepelt, s részt vett a La Mans-i 24 órás viadalon is.