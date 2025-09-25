Elszórakozta a büntetőt Sergio Ramos, nagy zakót kapott a csapata

Aligha volt büszke magára Sergio Ramos a Toluca elleni idegenbeli mexikói bajnoki mérkőzés után. A nyári klubvilágbajnokságon is látott CF Monterrey 39 éves, 180-szoros spanyol válogatott hátvédje a találkozó 20. percében, csapata 1–0-s vezetésénél büntetőrúgást végezhetett el, s túl lazára vette a figurát: „panenkásan” elvégzett tizenegyesét Hugo González kapus simán védte.

Panenka gone wrong ..



Sergio Ramos with a costly mistake from the spot.





A gól nélkül megúszott tizenegyes aztán valósággal szárnyakat adott a Tolucának: a vörös mezesek három perccel később betaláltak, s az első félidőben négy, a másodikban két gólt szerezve 6–2-re megnyerték a rangadót.

A súlyos vereség azért is lehet különösen fájdalmas a monterreyieknek, mert a Toluca ezzel őket megelőzve kapaszkodott fel a 2. helyre a tabellán. A mexikói bajnokságban jelenleg a Cruz Azul áll az élen 24 ponttal, őket követi két ponttal lemaradva a Toluca és a Monterrey.