Elszórakozta a büntetőt Sergio Ramos, nagy zakót kapott a csapata

2025.09.25.
A sorsfordító pillanat: Sergio Ramos elnyegléskedi a tizenegyest a Toluca ellen (Getty Images)
Ráfizetett Sergio Ramos nyegleségére a mexikói labdarúgó bajnokság első osztálya nyitó szakaszának (apertura) 10. fordulójában a Monterrey. A 39 éves spanyol védő csapata 1–0-s vezetésénél tizenegyesből a kapus ölébe emelte a labdát, a hárított büntetőtől szárnyakat kapó Toluca 6–2-re megnyerte a mérkőzést.

Aligha volt büszke magára Sergio Ramos a Toluca elleni idegenbeli mexikói bajnoki mérkőzés után. A nyári klubvilágbajnokságon is látott CF Monterrey 39 éves, 180-szoros spanyol válogatott hátvédje a találkozó 20. percében, csapata 1–0-s vezetésénél büntetőrúgást végezhetett el, s túl lazára vette a figurát: „panenkásan” elvégzett tizenegyesét Hugo González kapus simán védte.

A gól nélkül megúszott tizenegyes aztán valósággal szárnyakat adott a Tolucának: a vörös mezesek három perccel később betaláltak, s az első félidőben négy, a másodikban két gólt szerezve 6–2-re megnyerték a rangadót.

A súlyos vereség azért is lehet különösen fájdalmas a monterreyieknek, mert a Toluca ezzel őket megelőzve kapaszkodott fel a 2. helyre a tabellán. A mexikói bajnokságban jelenleg a Cruz Azul áll az élen 24 ponttal, őket követi két ponttal lemaradva a Toluca és a Monterrey.

 

