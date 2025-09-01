Nemzeti Sportrádió

Röplabda: új sportszakmai vezető az utánpótlás-válogatottaknál

2025.09.01. 17:08
Jókay Zoltán helyét Tóth Gábor veszi át a Magyar Röplabda Szövetség utánpótlás sportszakmai vezetői posztján.

Szeptember 1-től személyi változások történtek a Magyar Röplabda Szövetség utánpótlásképzésében a vezetést és a szövetségi kapitányokat illetően is – tájékoztat a honi sportági szervezet portálja.

Az utánpótlás-válogatottak eddigi sportszakmai vezetője,

Jókay Zoltán helyét Tóth Gábor veszi át,

aki másodedzőként a svéd női válogatottal a jelenleg is zajló világbajnokságon szerepelt.

A lányoknál az U15-ösöket Csányi Roland, az U18-asokat Kőnig Gábor irányítja a továbbiakban, a fiúknál nincs változás: az U15-ösöket Gyurkó Sándor, az U18-asokat Bodonyi Ákos vezeti szövetségi trénerként.

(Kiemelt kép forrása: hunvolley.hu)

