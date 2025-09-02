Labdarúgás: huszonegy fiatal játszott az NB I 6. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Paks 3–0-ra legyőzte a Kazincbarcikát, amivel biztossá tette, hogy az élen tölti a válogatottszünetet. A tolnaiaknál végigjátszotta a meccset a 20 éves Horváth Kevin, míg a vendégcsapatban a 20 esztendős Major Marcell 90, a vele egyidős Balázs Levente 1 percet szerepelt.

Szombaton a Zalaegerszeg hazai pályán kikapott 2–1-re a Kisvárdától. A ZTE-ben

a 20 éves Papp Csongor 90 percet töltött a pályán, és gólpasszt adott a szintén 20 esztendős, Klausz Milánnak, aki a félidőben állt be.

A Kisvárda kapujában a 19 éves Ilya Popovich állt, a vele egykorú Pintér Filip pedig ezúttal 18 percet kapott.

A Diósgyőr 1–1-es döntetlennel zárt a Puskás Akadémia ellen Miskolcon. A DVTK-ban a 20 éves Demeter Milán 64, a 18 esztendős Szakos Bence 26 percet játszott, míg a felcsútiaknál a 20 éves Markgráf Ákos végig a pályán volt, a 19 éves Vékony Bence pedig 86 percet szerepelt.

Az Újpest 2–1-es vereséget szenvedett az MTK Budapest ellen a Szusza Ferenc Stadionban. A liláknál ezúttal sem kapott lehetőséget utánpótláskorú játékos, míg a kék-fehéreknél a 20 éves Kovács Patrik 90, a 19 éves Átrok Zalán 58, a 18 esztendős Németh Hunor 32 percet játszott.

Vasárnap a Győri ETO 1–0-re vert otthon a Nyíregyházát. A győrieknél a 19 éves Tollár Imre 33, a 20 éves Bíró Barnabás 7, valamint a 19 esztendős Vingler László 3 percet szerepelt. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 64 percet volt pályán.

A forduló meccsen a Ferencváros 3–0-ra győzte le a Debrecent a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben a 20 éves Szűcs Tamás 85, a vele egyidős Cibla Flórián 5 percet játszott, míg az FTC-ben a 19 éves Tóth Alex 69 percig bizonyíthatott.

Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották.

Az első hat fordulóban az MTK-ban és a Puskás Akadémiában játszottak a legtöbbet a fiatalok,

de hozzá kell tenni, hogy az utánpótláskorúaknak szintén sok lehetőséget nyújtó Győri ETO egy mérkőzést a nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztott. A Ferencváros és a Nyíregyháza jócskán le van maradva a mezőnytől a fiatalpercekben, az Újpest pedig egyelőre egyetlen korosztályos labdarúgók sem küldött pályára a 2025/26-os évadban.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 6. FORDULÓJÁBAN: 1136

Csapatok:

MTK Budapest: 90+58+32=180

Puskás Akadémia: 90+86=176

Zalaegerszeg: 90+45=135

Kisvárda: 90+18=108

Kazincbarcika: 90+1=91

Paks: 90

Debrecen: 85+5=90

Diósgyőr: 64+26=90

Ferencváros: 69

Nyíregyháza: 64

Győri ETO: 33+7+3=43

Újpest: 0



Játékosok:

Papp Csongor (Zalaegerszeg): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia). 90

Horváth Kevin (Paks): 90

Major Marcell (Kazincbarcika): 90

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 86

Szűcs Tamás (Debrecen): 85

Tóth Alex (Ferencváros): 69

Manner Balázs (Nyíregyháza): 64

Demeter Milán (Diósgyőr): 64

Átrok Zalán (MTK Budapest): 58

Klausz Milán (Zalaegerszeg): 45

Tollár Imre (Győri ETO): 33

Németh Hunor (MTK Budapest): 32

Szakos Bence (Diósgyőr): 26

Pintér Filip (Kisvárda): 18

Bíró Barnabás (Győri ETO): 7

Cibla Flórián (Debrecen): 5

Vingler László (Győri ETO): 3

Balázsi Levente (Kazincbarcika): 1

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Klausz Milán (Zalaegerszeg) betalált a Kisvárda ellen Forrás: ZTE FC)