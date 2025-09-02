Labdarúgás: huszonegy fiatal játszott az NB I 6. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Paks 3–0-ra legyőzte a Kazincbarcikát, amivel biztossá tette, hogy az élen tölti a válogatottszünetet. A tolnaiaknál végigjátszotta a meccset a 20 éves Horváth Kevin, míg a vendégcsapatban a 20 esztendős Major Marcell 90, a vele egyidős Balázs Levente 1 percet szerepelt.
Szombaton a Zalaegerszeg hazai pályán kikapott 2–1-re a Kisvárdától. A ZTE-ben
a 20 éves Papp Csongor 90 percet töltött a pályán, és gólpasszt adott a szintén 20 esztendős, Klausz Milánnak, aki a félidőben állt be.
A Kisvárda kapujában a 19 éves Ilya Popovich állt, a vele egykorú Pintér Filip pedig ezúttal 18 percet kapott.
A Diósgyőr 1–1-es döntetlennel zárt a Puskás Akadémia ellen Miskolcon. A DVTK-ban a 20 éves Demeter Milán 64, a 18 esztendős Szakos Bence 26 percet játszott, míg a felcsútiaknál a 20 éves Markgráf Ákos végig a pályán volt, a 19 éves Vékony Bence pedig 86 percet szerepelt.
Az Újpest 2–1-es vereséget szenvedett az MTK Budapest ellen a Szusza Ferenc Stadionban. A liláknál ezúttal sem kapott lehetőséget utánpótláskorú játékos, míg a kék-fehéreknél a 20 éves Kovács Patrik 90, a 19 éves Átrok Zalán 58, a 18 esztendős Németh Hunor 32 percet játszott.
Vasárnap a Győri ETO 1–0-re vert otthon a Nyíregyházát. A győrieknél a 19 éves Tollár Imre 33, a 20 éves Bíró Barnabás 7, valamint a 19 esztendős Vingler László 3 percet szerepelt. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 64 percet volt pályán.
A forduló meccsen a Ferencváros 3–0-ra győzte le a Debrecent a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben a 20 éves Szűcs Tamás 85, a vele egyidős Cibla Flórián 5 percet játszott, míg az FTC-ben a 19 éves Tóth Alex 69 percig bizonyíthatott.
Az első hat fordulóban az MTK-ban és a Puskás Akadémiában játszottak a legtöbbet a fiatalok,
de hozzá kell tenni, hogy az utánpótláskorúaknak szintén sok lehetőséget nyújtó Győri ETO egy mérkőzést a nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztott. A Ferencváros és a Nyíregyháza jócskán le van maradva a mezőnytől a fiatalpercekben, az Újpest pedig egyelőre egyetlen korosztályos labdarúgók sem küldött pályára a 2025/26-os évadban.
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Klausz Milán (Zalaegerszeg) betalált a Kisvárda ellen Forrás: ZTE FC)