Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: huszonegy fiatal játszott az NB I 6. fordulójában

Bruckner Máté utanpotlassport.huBruckner Máté utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.02. 09:08
null
Címkék
labdarúgás utánpótlás Klausz Milán utánpótlássport
A labdarúgó NB I hatodik fordulójában 1136 percet kaptak a 2005-ben vagy annál később született magyar játékosok. Az MTK Budapest és a Puskás Akadémia adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak.

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Paks 3–0-ra legyőzte a Kazincbarcikát, amivel biztossá tette, hogy az élen tölti a válogatottszünetet. A tolnaiaknál végigjátszotta a meccset a 20 éves Horváth Kevin, míg a vendégcsapatban a 20 esztendős Major Marcell 90, a vele egyidős Balázs Levente 1 percet szerepelt.

Szombaton a Zalaegerszeg hazai pályán kikapott 2–1-re a Kisvárdától. A ZTE-ben

a 20 éves Papp Csongor 90 percet töltött a pályán, és gólpasszt adott a szintén 20 esztendős, Klausz Milánnak, aki a félidőben állt be.

90 percet töltött a pályán, és gólpasszt adott a szintén 20 esztendős, , aki a félidőben állt be.

A Kisvárda kapujában a 19 éves Ilya Popovich állt, a vele egykorú Pintér Filip pedig ezúttal 18 percet kapott.

A Diósgyőr 1–1-es döntetlennel zárt a Puskás Akadémia ellen Miskolcon. A DVTK-ban a 20 éves Demeter Milán 64, a 18 esztendős Szakos Bence 26 percet játszott, míg a felcsútiaknál a 20 éves Markgráf Ákos végig a pályán volt, a 19 éves Vékony Bence pedig 86 percet szerepelt.

Az Újpest 2–1-es vereséget szenvedett az MTK Budapest ellen a Szusza Ferenc Stadionban. A liláknál ezúttal sem kapott lehetőséget utánpótláskorú játékos, míg a kék-fehéreknél a 20 éves Kovács Patrik 90, a 19 éves Átrok Zalán 58, a 18 esztendős Németh Hunor 32 percet játszott.

Vasárnap a Győri ETO 1–0-re vert otthon a Nyíregyházát. A győrieknél a 19 éves Tollár Imre 33, a 20 éves Bíró Barnabás 7, valamint a 19 esztendős Vingler László 3 percet szerepelt. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 64 percet volt pályán.

A forduló meccsen a Ferencváros 3–0-ra győzte le a Debrecent a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben a 20 éves Szűcs Tamás 85, a vele egyidős Cibla Flórián 5 percet játszott, míg az FTC-ben a 19 éves Tóth Alex 69 percig bizonyíthatott.

Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották.

Az első hat fordulóban az MTK-ban és a Puskás Akadémiában játszottak a legtöbbet a fiatalok,

de hozzá kell tenni, hogy az utánpótláskorúaknak szintén sok lehetőséget nyújtó Győri ETO egy mérkőzést a nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztott. A Ferencváros és a Nyíregyháza jócskán le van maradva a mezőnytől a fiatalpercekben, az Újpest pedig egyelőre egyetlen korosztályos labdarúgók sem küldött pályára a 2025/26-os évadban.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 6. FORDULÓJÁBAN: 1136
Csapatok:
MTK Budapest: 90+58+32=180
Puskás Akadémia: 90+86=176
Zalaegerszeg: 90+45=135
Kisvárda: 90+18=108
Kazincbarcika: 90+1=91
Paks: 90
Debrecen: 85+5=90
Diósgyőr: 64+26=90
Ferencváros: 69
Nyíregyháza: 64
Győri ETO: 33+7+3=43
Újpest: 0

Játékosok:
Papp Csongor (Zalaegerszeg): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia). 90
Horváth Kevin (Paks): 90
Major Marcell (Kazincbarcika): 90
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 86
Szűcs Tamás (Debrecen): 85
Tóth Alex (Ferencváros): 69
Manner Balázs (Nyíregyháza): 64
Demeter Milán (Diósgyőr): 64
Átrok Zalán (MTK Budapest): 58
Klausz Milán (Zalaegerszeg): 45
Tollár Imre (Győri ETO): 33
Németh Hunor (MTK Budapest): 32
Szakos Bence (Diósgyőr): 26
Pintér Filip (Kisvárda): 18
Bíró Barnabás (Győri ETO): 7
Cibla Flórián (Debrecen): 5
Vingler László (Győri ETO): 3
Balázsi Levente (Kazincbarcika): 1

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Klausz Milán (Zalaegerszeg) betalált a Kisvárda ellen Forrás: ZTE FC)

labdarúgás utánpótlás Klausz Milán utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Nincs több kérdés, Donnarumma a Man. City új kapusa – hivatalos

Angol labdarúgás
2 perce

Manchesterből igazolt BL-győztes védőt az Inter – hivatalos

Olasz labdarúgás
14 perce

Végül nem Sallaiékhoz, de távozott a Man. City legsikeresebb kapusa – hivatalos

Angol labdarúgás
1 órája

Jackson mégis a Bayernben folytatja, a Pool egyik üzlete kútba esett – így telt a transzferpiac záró napja az elitligákban

Minden más foci
9 órája

Cselgáncs: félig üres, félig tele a pohár a szófiai ifjúsági vb után

Utánpótlássport
16 órája

Röplabda: új sportszakmai vezető az utánpótlás-válogatottaknál

Utánpótlássport
18 órája

Vízilabda: sima győzelemmel kezdtek az U18-as lányok a máltai Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 10:57

Vízilabda: elrajtoltak a korosztályos bajnokságok

Utánpótlássport
Tegnap, 9:08
Ezek is érdekelhetik