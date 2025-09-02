Jégkorong: nagyot lépett előre az U18-as leányválogattott

Mint arról beszámoltunk, a Fodor Zoltán vezette U18-as leány jégkorong-válogatott Olaszországban szerepelt a szezonnyitó felkészülési tornáján.

A magyar csapat az első játéknapon szétlövéssel 2–1-re verte meg az osztrákokat, majd 3–2-re nyert a házigazda olaszok ellen, s zárásként szintén szétlövéssel, 3–2-re győzte le a németeket, így a mieink tornagyőzelmet ünnepelhettek Fondóban.

Fodor a hazai szövetségi portálon értékelte a tornát.

„Nagy lépést tettünk előre ezen a héten, sikerrel vettük az akadályokat. A torna előtt már küldtünk a játékosoknak információkat a taktikáról, amit aztán alaposan átvettünk, begyakoroltunk az edzéseken. Ezúttal a védekező harmaddal foglalkoztunk, és azzal, hogyan tudunk a védekezésből gyorsan átállni támadásba.

Sokat haladtunk, jól hajtották végre a tanultakat.

A csapatmunkának, a kohéziónak, valamint annak köszönhetően sikerült nyerni, mert követték a megbeszélteket. Az eredmény persze másodlagos ilyenkor, a mutatott játék a fontos, és az, hogy a játékosok megértsék, mit szeretnénk, melyek az alapelvek: a jó védekezés és a kemény munka végig. Ahogy ez megvan, ehhez integráljuk a korongos játékot.”

A szakvezető szerint egyre javult a teljesítmény, és a harmadik mérkőzésen, az erős német csapat ellen játszottak a legjobban a mieink.

„Voltak nehézségek, akadtak hiányzók, de ezzel nem foglalkoztunk, csak azzal, hogy jól játsszunk és cseréről cserére, meccsről meccsre fejlődjünk. Igyekeztünk kihozni mindig mindenből a maximumot, keményen dolgozni, csapatként küzdeni – ennek meg is lett az eredménye” – tette hozzá.

A FONDÓI KERET:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Illés Vivien (Ajka), Majoros Emma

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka), Görbe Liza (BJA), Győri Natasa (DHK), Gyula Rebeka (BJA), Hidvégi Hanna (DHK), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Kerkovits Réka (BJA), Kosztya Laura (BJA), Kovács-Győrffy Laura (MAC BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas), Temesi Blanka (MAC BJA), Vass Szonja (BJA), Zsobrák Hanna

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)