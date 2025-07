Öttusa: Szécsi Nemere és a fiúcsapat is aranyérmes az U17-es vb-n

A negyedik legjobb vívásával Szécsi Nemere rögtön az elején potenciális érmessé lépett elő, amit

csodálatos további számokkal támogatott meg, és végül tizenkétpontos előnyben, elsőként szakította át a célszalagot

az U17-es fiú öttusázók döntőjében a dél-afrikai korosztályos világbajnokságon. Ráadásul miután mind a négy magyar fiú a legjobb tízben zárt, a csapat-világbajnoki címet is elhódították a mieink – számolt be a hazai sportági szövetség (MÖSZ) közösségi oldalán.



Herczeg Áron éppen fordítva nyitott, a vívás után kicsit elveszettnek is tűnt a nap számára a 31. helyen. Aztán megnyerte az OCR-t, harmadik lett úszásban, és hatodik laser runban, így összetettben is egészen a hatodik helyig kapaszkodott fel. Gyepessy Domonkos és Mitró Milán között egyetlen pont döntött a végén, alapvetően mindketten stabil számokat hoztak. A csapatba végül az egyéniben nyolcadik helyet szerző Gyepessy fért be, de a kilencedikként célba futó Mitró is jól teljesített.



A harmadik, negyedik és tizenegyedik helyet felmutató egyiptomi csapattal kifejezetten szoros volt a magyar hármas versenyfutása, de

a Szécsi, Herczeg, Gyepessy trió végül tizenhatpontos különbséggel a csapataranyérmet is elhozta Johannesburgból.

(Kiemelt képet készítette: Geleta Balázs/Magyar Öttusa Szövetség)