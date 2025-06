Öttusa: Tamás Botond és a női csapat is bronzérmes a hazai junior-vb-n

A múlt héten két korosztályos öttusa-világverseny zajlott párhuzamosan. Székesfehérváron a földkerekség legjobb juniorjai gyűltek össze világbajnokságon, a spanyolországi Barcelonában pedig az U17-esek igyekeztek bizonyítani kontinensviadalon.

A Székesfehérváron rendezett junior öttusa-világbajnokságon vasárnap négy magyar fiatalnak szurkolhattunk döntőben. A férfimezőnyben Tamás Botond, a nőiben pedig Bauer Blanka, Mészáros Emma és Herbák Emma jutott be a tizennyolcas fináléba.

Az emlékezetes küzdelmeket hozó záró napon aztán Tamás Botond érdemelt ki egyéni érmet. Az UTE kiválósága a befejező, kombinált számot negyedikként kezdte meg, 34 másodperces hátrányban az éllovas brit kihívóval szemben, ám az utolsó lövészetet követően már a második pozíció volt az övé. Ukrán vetélytársa nem sokkal a cél előtt lehajrázta, de

így is bravúros bronzérem lett a magyar ígéret jutalma.

A Tibolya Péter és szakmai stábja által felkészített öttusázó nem akármilyen heteket tudhat maga mögött, ugyanis június elején Lengyelországban megnyerte a junior Európa-bajnokságot, amelyre címvédőként érkezett.

Tamás Botond az Eb-arany után vb-bronzot szerzett a juniorok között Fotó: Buza Virág

A vb női viadalán már önmagában megsüvegelendő tett, hogy három versenyzőnk is a döntőben bizonyíthatott. A csapatban felnőttvilágbajnok, felnőttvilágkupa-ötödik Bauer az előkelő negyedik helyen fejezte be a megméretést, a friss junior Eb-bronzérmes Mészáros nyolcadikként végzett, az U19-esként az idősebbek között szereplő Herbáknak pedig be kellett érnie a tizennyolcadik hellyel. Az eredményeknek köszönhetően

a magyar női hármas csapatban bronzéremnek örülhetett.

Balról: Mészáros Emma, Bauer Blanka, Herbák Emma Fotó: Buza Virág

A vb-n mindkét egyéni győzelmet az egyiptomiak szerezték meg: a férfiaknál Mohamed Moutez, a nőknél a sportág kiemelkedő reménységének tartott, még csak 14 esztendős Farida Khalil lett a bajnok.

A részletes eredmények ITT érhetők el.

(Kiemelt képünkön: Tamás Botond Fotó: Buza Virág)