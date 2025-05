Kosárlabda: ellenállhatatlan formában az NKA Pécs serdülő fiúcsapata

Sorozatban negyedik bajnoki címére hajt az U14-es fiú kosárlabda-bajnokságban az NKA Pécs csapata, amely az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is dominál a serdülők mezőnyében. Moosz Milán tanítványai eddig 23 meccsen vannak túl, és ezekből 22-t meg is nyertek, csupán egyet veszítettek el, még október elején hazai pályán a Vasas ellen, a szezon második találkozóján.

Azóta viszont megállíthatatlanok a mecsekaljai fiatalok, és megszakítás nélkül 21 mérkőzést nyertek.

Az elmúlt hét végi, budapesti fordulóban a Nyíregyházát, a Honvédot és az Óbudai Kaszásokat is magabiztosan verték.

Azt kell mondjam, a szezon elején nagyon jót tett nekünk a Vasas elleni vereség

– kezdte Moosz Milán vezetőedző az Utánpótlássportnak. – A mostani csapatunkból öten már az előző évadban is tagjai voltak a bajnokcsapatnak, és ennek fényében azt hihettük, jóformán csak ujjgyakorlat lesz az egész, és újból mi leszünk az aranyérmesek. De aztán a Vasas ellen kiderült, hogy a bajnoki címet korántsem adják ingyen, csakúgy mindenféle megerőltetés nélkül.

Az a pofon jókor jött, sok mindent helyrerakott a csapatnál, és elkezdtek a srácok más hozzáállással dolgozni. A mentalitásbeli változás mindenképpen kulcsfontosságú tényező volt abban, hogy most ilyen nagyszerűen állunk.

Továbbá az is sokat hozzátett a csapat fejlődéséhez, hogy az idény során több rendkívül színvonalas nemzetközi tornán is részt vettünk Belgrádban, Imolában, illetve Prágában is. Erős csapatokkal, roppant mód fizikális ellenfelekkel találkoztunk a külföldi tornákon, s ehhez a stílushoz fel kellett nőni a fiúknak. Ez mindenképpen csak is az előnyünkre vált, és ennek köszönhetően képesek vagyunk a hazai mezőnyben is dominálni.

Nagyon tehetséges a mostani társaság, a belső posztokon kifejezetten jól állunk: Szopori Bence és Lo Cheikh Ádám személyében két olyan igazán ígéretes magasemberünk van, aki nemcsak a gyűrű körül találja fel magát, hanem többdimenziós játékosként akár a mezőnyben is érvényesülni tud. Fizikai adottságokban és technikai képzettségben is kimagaslóak.

Forrás: NKA Pécs

Hozzátette, ha szépen fejlődnek és megfelelően dolgoznak a fiúk, akkor ebből a korosztályból akár jó néhányan profi kosárlabdázókká válhatnak felnőttkorukra. A pécsi csapatból jelenleg öten tagjai az U14-es központi kiválasztó-képző programnak. (A serdülőknél még nincs a klasszikus értelemben vett korosztályos válogatott.)

Minden bizonnyal a Vasas lehet majd a legfőbb riválisunk a bajnoki címért folytatott harcban a végelszámolásnál, de persze senkit nem szabad lebecsülni, mert ha gyengébb napot fogunk ki, a többi csapat is bármikor megszorongathat minket.

Az is tapasztalható, hogy miközben mi előreléptünk az évad során, az ellenfeleknél úgyszintén látható a javulás. Az elmúlt hét végén például az Óbuda okozott nekünk kellemetlenséget az első félidőben, és alaposan meg kellett küzdenünk a sikerért, csak a legvégére nőtt meg igazán az előnyünk.

Ráadásul ellenünk mindenki extrán felszívja magát, és a rivális csapatok érezhetően mindig nagyon nyerni akarnak velünk szemben.

A gyerekek fejlesztése szempontjából mindenképpen örülök neki, hogy más egyesületekben is minőségi nevelőmunka zajlik és fejlődnek a játékosok, hiszen akkor tudunk egymással olyan színvonalas, kompetitív mérkőzéseket játszani, amelyek a fiatalok javát szolgálják."

(Kiemelt kép forrása: NKA Pécs)