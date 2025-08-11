A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

A 2025-ös év 32. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. Az augusztus 4-től augusztus 10-ig tartó időszakban 6 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 2.9 millió felhasználó találkozott posztjainkkal, és természetesen a nyomtatott lapok piacán is a Nemzeti Sport a legolvasottabb sporttartalom, immár 122 éve (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 22 964).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk a sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.