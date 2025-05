Kerékpár: Szilasi Dániel a legjobb belga cross csapathoz szerződött

A 2024 novemberében hegyikerékpárban (cyclo-cross) Szlovákiában U15-ös Európa-bajnoki címet szerző Szilasi Dániel a világ egyik legeredményesebb World Tour-csapatától kapott ajánlatot. A Quick-Step legendának számít az országúti kerékpársport történetében, így a belga csapat megkeresése óriási megtiszteltetés volt az újbudai klub versenyzője számára – írja a bringasport.hu.

Mivel a Quick-Step csak a junior (U19) korcsoporttól tud felvenni versenyzőket, ezért egy áthidaló megoldást kínáltak Dániel számára, miszerint

a következő két évben a legjobb belga cyclo-cross csapat, a Pauwels versenyzője lehet.

„Az első kapcsolatfelvétel álomszerű volt. Vas Blanka testvére, Balázs (aki jelenleg Valter Attila csapatánál főállású szerelő – a szerk.) jelentkezett apánál, hogy a Quick-Step szerelője megkérdezte tőle kerékpármosás közben az edzőtáborban, meg tudja-e szerezni a telefonszámomat?

Nem akartuk elhinni, hogy ez komoly.

A szám megadása után huszonnégy órán belül már meg is kerestek. Az első videós meetingen azt hittem csak odáig jutunk el, hogy gratulálnak az Eb-címhez és elmondják, hogy esetleg figyelni fognak engem a következő években. Nem számítottam ennél többre, de azonnal egy konkrét ajánlatot tettek: k évre mehetek a Pauwels-hez crossozni. Az Eb után visszanézték az eredményeimet, mindent tudtak rólam“ – mesélte az előzményeket Dániel.

Két olyan versenyzőt is találunk a Pauwels elit csapatában, akik jelenleg meghatározói a cross szakágnak. A kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes Michael Vanthourenhout és az Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki bronzérmes Eli Iserbyt összesen 23 világkupafutamot nyert az elmúlt hat évben. A 2021-22-es és a 2023-24-es szezonban Iserbyt, a 2024-25-ös idényben Vanthourenhout nyerte meg az összetett cx világkupát.

“Voltunk már kint Belgiumban, mindkét csapatnál jártunk. A Pauwels-nél kipróbálhattam a nekem szánt kerékpárokat, felszereléseket és egyeztettük a versenynaptáramat. Szeptember 1-től szól a szerződésem hozzájuk, a cross szezonban elsősorban a Superprestige viadalokon fogok rajthoz állni Belgiumban és a karácsonyi Kerstperiode-t is kint töltöm velük. Természetesen az Európa-bajnokság megint kiemelt helyet kap a naptáramban, szeretném megvédeni a címem, Szlovákiában. A Quick-Stepesekkel is eltölthettem egy napot, a juniorcsapattal. Ott lakhattam velük a hotelben és elvittek egy versenyre is, megismerkedtem a csapattagokkal és megmutatták, hogy működik náluk a rendszer. Nagyon profi minden, mintha a World Tourban lennének. Remélem a junior korcsoporttól hozzájuk is csatlakozhatok majd versenyzőként.”

