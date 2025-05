A hónap utánpótlásedzője: Kovács Attila vívótréneré az áprilisi díj

A díj negyedik évadának nyolcadik kiírásában Kovács Attila vívó-, Lezsák Balázs atléta- és Lévai Zoltán birkózóedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az áprilisi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az FTC párbajtőrözőinek és az OVSE vívóinak 46 éves vezetőedzője vehette át.

Kovács Attila sportolóként a Budapesti Honvédban öttusázott, majd amikor körvonalazódott, hogy nem lesz belőle élversenyző, a klubban gyerekekkel kezdett foglalkozni. Alapvetően öttusaedző lett, ám átkerült az óbudai Fless SE-be, amelyben már csak a párbajtőrvívásra tanította a gyerekeket. Ezt követően az Óbudai Vívó SE-Jövő Záloga egyesületben (OVSE) folytatta a munkát, ahová jó néhány tanítványa elkísérte. Az OVSE és az FTC fúziójának eredményeként az óbudai műhely a zöld-fehér klub nevelőbázisaként működik. Kovács Attila jelenleg az OVSE-ben nagyjából harminc, az FTC-ben tizenöt fiatallal foglalkozik. Tanítványai az elmúlt években számos korosztályos országos bajnoki érmet – köztük aranyakat – szereztek, többen pedig a válogatottban és a nemzetközi porondon is remekeltek. Versenyzői közül kiemelkedik a csapatban kadét Európa-bajnok Szarvas Rita, Horváth Márk és Horváth Lotti, valamint az Eb-ezüstérmes Horváth Ádám. A Horváth testvérek közül a legfiatalabb, Lotti 2023-ban még újoncként, azaz két korosztállyal fiatalabbként, 14 esztendősen harcolta ki a válogatottságot a kadétok között, és érdemelt ki csapatban Eb-aranyérmet. A múlt év végén nemcsak a kadétok, hanem a juniorok országos bajnokságát is megnyerte, az idősebbekkel világkupán győzött csapatban Burgosban, a felnőtt országos bajnokságon pedig elődöntőbe jutott, és ott a későbbi győztes, olimpiai bronzérmes Muhari Eszterrel szemben maradt alul 15:9-re, így bronzérmes lett. Ez év elején ráadásul a felnőttek barcelonai világkupáján már a legjobb 16 között olvashattuk a nevét. Lotti az évadban az egyetlen magyar vívó lett, aki mindkét korosztályban, azaz a kadétok és a juniorok között is kiharcolta a válogatottságot. A februári, antalyai korosztályos Eb-n mindkét korosztályban csapatban szerzett ezüstéremnek örülhetett.

Az áprilisban a kínai Vuhszi városában rendezett korosztályos vívó-világbajnokságon a 16 éves Horváth Lotti aranyérmet nyert a kadét párbajtőrözők között. A 46 éves Kovács FTC-s tanítványa az egész versenynapon kiemelkedő vívást mutatott be, és a döntőben a kadét Európa-bajnok ukrán Alina Dmitrjuk ellen győzött 15:11-re.

Lotti az egyenes kieséses szakaszban fülöp-szigeteki, majd osztrák vívót múlt felül, aztán a döntőig egyformán 15:10-re nyert sorrendben a koreai Hong, az amerikai Lee és az izraeli Kravets ellen. Mondhatni, kétség sem fért a diadalához.

Az áprilisi díjazott, Kovács Attila Fotó: Mura László

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, a Porsche Hungariát Bognár Tamás kommunikációs vezető, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Boczkó Gábor, a vívók szövetségi kapitánya méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a kitüntetett tanítványa, Horváth Lotti is.

Csabai Edvin felidézte: gyermeksportolóként a családtagjain kívül három nevelőedző játszotta a legfontosabb szerepet az életében, így örökre belevésődött, hogy a fiatalokkal foglalkozó trénerek munkája mennyire meghatározó. Bognár Tamás azt emelte ki, hogy cége számára az utánpótlássport és azon belül is a vívás hosszú ideje kiemelt jelentőségű, így különösen örül a mostani eredménynek.

Boczkó Gábor mindenekelőtt büszkeségének adott hangot, tekintve, hogy a díj történetében immár a hatodik vívóedző nyerte el a kitüntető címet. Hozzátette, hogy Kovács Attila feladata nem egyszerű, hiszen több, mint negyven gyerek pallérozódik az irányításával, miközben Horváth Lotti extra terhelést kap, mivel a kadét- és a juniorkorosztály mellett a felnőtek között is helyt kell állnia. Ezzel kapcsolatban megjegyezte:

Igazi kincs, aki belátható időn belül az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter nyomdokaiba is léphet.

A díjátadó résztvevői, balról: Bognár Tamás, Csabai Edvin, Kovács Attila, Horváth Lotti, Bruckner Gábor, Boczkó Gábor Fotó: Mura László

A korosztályos világbajnok Lotti megtisztelőnek nevezte a kapitány reményeit, mesteréről pedig elmondta: „Nagyon jóban vagyunk, vele tényleg bármit meg lehet beszélni. Sőt még vicces is, Kínában, a vébén például egész nap poénkodott, ami tökéletes feszültségoldó volt.”

Az előbbiek jegyében Kovács Attila elmondta, hogy a vívómesterek „szkafanderében” lényegesen jobban érzi magát, mint a díjátadóra felöltött zakóban. „De persze

mérhetetlenül örülök az elismerésnek. Az utánpótlásedző munkájáról pedig azt vallom, nem az eredmények a legfontosabbak, hanem azok az emberi erények, amelyeket a tanítványokkal elsajátíttatunk.

(Kiemelt képünkön: Kovács Attila és kadétvilágbajnok tanítványa, Horváth Lotti Fotó: Mura László)