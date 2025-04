Vívás: kezdődik a kadét- és junior-világbajnokság Kínában

Hétfőtől a kínai Vuhszi városa ad otthont a kadét és junior vívó-világbajnokságnak, melyen negyvenegy magyar fiatal igyekszik a lehető legjobb teljesítményét nyújtani a páston. A küldöttség gyakorlatilag megegyezik a februárban az antalyai korosztályos Európa-bajnokságon járt csapattal. A különbséget az jelenti, hogy a kadétok rangsorának negyedik helyezettjei nem utaznak, ugyanis a vb-n csupán hárman indulhatnak a fiatalabb korosztályban, amelynek képviselői számára csak egyéni versenyt rendeznek. A vb-n a párbajtőröző Horváth Lotti – ahogyan az Eb-n is – mindkét korosztályban megméreti magát.

Az Eb kifejezetten jól sikerült a magyarok számára.

Fiataljaink Törökországban 11 érmet (három arany, négy ezüst és négy bronz) szereztek, pontosan annyit, mint egy évvel ezelőtt a két korosztály nápolyi kontinensviadalán. Egyéni Európa-bajnok lett a kadétok között a párbajtőröző Kiss Donát és a tőröző Kosztolányi Hunor, továbbá a juniormezőnyben a párbajtőröző Pelle Domonkos, míg egyéni bronznak örülhetett az egyaránt kardozó Komjáthy Boglárka és Papp Zsadány – előbbi a „kisebbek”, utóbbi a „nagyobbak” megméretésén. Emellett csapatban négy ezüst és két bronz volt a magyar termés.

Pelle Domonkos junior Európa-bajnokként érkezik a korosztály vb-jére Fotó: Bizzi Team

Tavaly Rijád volt a házigazdája a korosztályos vb-nek, és a magyarokban bőven maradt hiányérzet. A szaúdi fővárosban mindössze kétszer álltak dobogón a reménységeink: kardban Csonka Dorottya kadétaranyat nyert, a női csapat pedig a juniormezőnyben érdemelt ki bronzot.

Vuhsziban hétfőn a junior kardozók küzdelmeivel startol el a világbajnokság,

kedden a fegyvernem kadétjai lépnek pástra, szerdán pedig az idősebbek csapatversenyeit rendezik. A kilencnapos globális seregszemle programja egymást követően a tőrözők, majd a párbajtőrözők számára is ez lesz.

A vuhszi csarnok fő versenyterme Forrás: MVSZ

A vb-n minden esélyük megvan a mieinknek a jó szereplésre. A juniormezőnyben az Eb-n ezüstérmes női párbajtőregyüttes, valamint a női kardegység is a világ legjobbjai közé tartozik. A csapattagok közül egyéniben is mindenki képes a bravúrra. A párbajtőröző Pelle Domonkos pedig már tudja, hogy milyen ugyanabban az évadban egyéni Európa-, majd világbajnoki címet szerezni, hiszen két éve a kadétok között duplázott. A magyar válogatott legfiatalabb tagja a vb-n a kadét Európa-bajnokságon parádés vívással egyéni bronzig jutó, még serdülőkorú Komjáthy Boglárka lesz, aki kedden lép pástra, majd másnap tölti be a 15. életévét.

Komjáthy Boglárka még 14 évesen bizonyíthat a kadét-vb-n Fotó: Bizzi Team

Hétfőn magyar idő szerint hajnali 3-kor kezdenek férfi kardozók, egy órával később a nők is elrajtolnak, a négyes döntőket pedig délelőtt 11 órától rendezik. Az első versenynapon tehát Luo Han, Papp Zsadány, Péch Kornél, Vajda Oszkár, valamint Csonka Dorottya, Kónya Csenge, Kovács Zsanett és Spiesz Anna sikeréért szoríthatunk.

A MAGYAR VB-KERET



Kadétok. Fiúk. Kard: Módos Ferenc, Koszta-Ajvász Imre, Molnár Milán. Párbajtőr: Petrovszki Áron, Kiss Donát, Makai Benjamin. Tőr: Kosztolányi Hunor, Bodor Áron, Rózsa Csanád. Leányok. Kard: Rácz Brigitta, Felföldi Szonja, Komjáthy Boglárka. Párbajtőr: Horváth Lotti, Szilárd Anna, Terhes Hanna. Tőr: Simon Borbála, Zhou Xinyao, Márkus Boglárka. Juniorok. Férfiak. Kard: Papp Zsadány, Péch Kornél, Vajda Oszkár, Luo Han. Párbajtőr: Pelle Domonkos, Császár Zoltán, Keresztes Ádám, Balázs Bence. Tőr: Zsögön Andor, Bagdány Albert, Gergely Zoltán, Bálint Álmos. Nők. Kard: Spiesz Anna, Kovács Zsanett, Csonka Dorottya, Kónya Csenge. Párbajtőr: Gachályi Gréta, Nagy Blanka, Horváth Lotti, Wimmer Dorina. Tőr: Papp Jázmin, Kollár Anna, Polonyi Petra, Marosi Gréta.

(Kiemelt képünkön: Wimmer Dorina (balra) és Gachályi Gréta, a junior női párbajtőr-válogatott két kiválósága Fotó: Bizzi Team)