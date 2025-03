Kézilabda: összecsiszolódott az ifjúsági fiúválogatott magja

Mindkét múlt heti felkészülési mérkőzését megnyerte az ifjúsági fiú kézilabda-válogatott, amely előbb 39–34-re, majd 42–28-ra győzte le Tunézia korosztályos nemzeti csapatát.

A 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotta válogatott őrzi a jó formáját,

hiszen tavaly bronzérmet szerzett az ifjúsági Európa-bajnokságon, 2024 novemberében pedig megnyerte a nívós franciaországi felkészülési tornát, a Tiby-kupát.

A nyári világbajnokságra készülő csapat egyre jobb, összehangolt közösséget alkot, ami a legutóbbi edzőtáborban megmutatkozott; ezt a kérdésünkre Gulyás István szövetségi edző megerősítette.

Gulyás István Forrás: NEKA/Tompos Gábor

„Bár közeleg a vébé, nyugodt napok állnak mögöttünk. Tavaly májusban minket láttak vendégül a tunéziaiak, most mi hívtuk őket magunkhoz. Két-három új kerettagot hívtunk be, egyébként már kis túlzással rutinos csapattal dolgoztunk – mondja Gulyás az Utánpótlássportnak. – Jól dolgoztak a srácok, felszabadultak voltak, senki sem stresszelt. Ezt remek látni, ez is volt a cél, hogy jó hangulatban készüljünk. Élvezetes első meccset játszottunk a vendégekkel, jó iramú összecsapás volt, bár túl sok védése nem volt a kapusainknak, mégis nyertünk. A másodikon már a hálóőrök is felvették a ritmust, emiatt gyakorló mérkőzés szagú lett a végére, ami persze nem baj, sokat futottunk, cseréltünk, forgattuk a csapatot; szerencsére mindenki egészségesen tért vissza a klubjába.

Érzik a játékosok is, hogy a mag összecsiszolódott, egyre jobb produkciót nyújtanak a fiatalok,

bízom benne, hogy ez a világbajnokságig ugyanígy folytatódik.”

Forrás: NEKA/Tompos Gábor

Legközelebb május elején találkozik a válogatott, az összetartáson viszont a korábbiakhoz képest számos változás várható.

„Portugáliába utazunk majd nemzetközi tornára,

a társaság nagyrésze azonban ebben az időszakban érettségizik.

Emiatt felforgatott csapattal kell számolnunk, de ez nem probléma, várjuk azt a túrát!”

(Kiemelt képünk forrása: NEKA/Tompos Gábor)