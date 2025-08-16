Krakovszki Bence: Jobb az összhang, mint az előző idényben volt

Teljesen új csapat épül Tatabányán a 2025–2026-os idényben, ami a zaklatottra sikerült előző évadban látottak alapján indokolt döntés a klub vezetősége részéről. A Bányász a bajnokságban alulmaradt az FTC Green-Collecttel a bronzéremért vívott csatában, részsikerként bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, valamint továbbjutott az Európa-liga csoportköréből. Mindezeknél nagyobb gond volt a mutatott (csapat)játék, nem igazán volt meghatározható a Tatabánya stílusa.

Ignacio Plaza Jiménez, a Tatabánya beállója: „ A felkészülés remekül halad, az öltözőben nagyon jó a hangulat és a kommunikáció is kiváló. Keményen dolgozunk, és elkezdtük a taktikai elemeket is gyakorolni. A két felkészülési mérkőzés jól sikerült, látszott, hogy a csapat küzdeni akar. Nagyon jól érzem magam, és alig várom, hogy elkezdődjön a bajnokság.”

Csupán nyolc játékos maradt a keretben, egyedül balszélsőposzton kezdhette meg ugyanaz a két játékos a felkészülést, mint egy évvel ezelőtt: a francia Baptiste Damatrin és a 23 éves Krakovszki Bence. Jobbátlövőposzton teljes csere volt, de az összes többi pozícióban is csak egy-egy játékos maradt.

„Jobb az összhang, mint az előző idényben volt, nincsenek csoportok a csapaton belül, mindenki jóban van a másikkal – mondta lapunknak Krakovszki Bence, aki 2023 óta játszik Tatabányán. – A sok csapatépítő program elősegíti a jó közösség kialakulását. Nemrég gokartozni voltunk, de a felkészülést is rögtön három közösen töltött nappal kezdtük meg Sarudon. Több fiatalunk van, de érkeztek olyan rutinos emberek is, mint amilyen Dmitrij Zsitnyikov, akinek a tapasztalata sokat segíthet rajtunk.”

A játékoskeret mellett a vezetőedző személye is változott, Cristian Ugalde nem folytathatta a munkát. A spanyol szakembernek meggyűlt a baja a védekezés összegyúrásával, ellenfeleik gyakorlatilag minden fontos meccsen megszórták magukat. Tóth Edmond majdnem egy teljes évtizedet töltött el az élvonalból kieső Eger kispadján, most magasabb szinten kell megmutatnia edzői rátermettségét.

„Maradt a spanyolos vonal, de Edmond kicsivel több szabad kezet ad az irányítóknak. Ezen a héten kétszer játszottunk a Vojvodinával, mindkétszer nyertünk. Elég erősek a szerbek, hasznos tapasztalatokat adott az ellenük vívott két meccs. Pénteken többet voltam a pályán, mert Baptiste-nak van egy kisebb térdsérülése, alapvetően felezni szoktuk a játékperceket. A felkészülés első két hetében még én is gyógytornáztam a bokasérülésem miatt, még kicsit érzem, de már teljes értékű edzésmunkát tudok végezni” – összegezte Krakovszki az elmúlt heteket.

A fiatal játékos azt is elárulta, ahogyan Tatabányán szinte mindig, most is a bronzérmet célozzák meg a K&H Ligában. Míg legutóbb valóban azt éreztük, hogy a sokfelől érkező játékosok nem igazán értik meg egymást a pályán, addig az új idényben a fiatal magyar tehetségek esetében ez másként lehet. Krakovszki mellett ilyen Terjék Roland, Papp Tamás, Vajda Huba, Éles Benedek, Eklemovic Márkó, Sztraka Dániel és Temesvári Gábor is. Egyikük sem idősebb 25 évesnél, az ebből a szűrőből épphogy kicsúszó kapussal, Andó Ariánnal (26) együtt komplett, sikeréhes, fiatal sora lesz a Bányásznak.

A bajnokság és a hazai kupa mellett ezúttal a harmadik számú európai kupában kell majd vitézkednie: az Európa-kupában nincs csoportkör, hat oda-visszavágós párharcot kell megnyerni a trófeához – az elsőt október közepén, a norvég Naerbővel szemben.

MOL TATABÁNYA KC, 2025–2026

Érkezett: Andó Arián (kapus, Balatonfüredi KSE), Eklemovic Márkó (irányító, NEKA, kölcsönből vissza), Demis Grigoras (jobbátlövő, román; Benfica, portugál), Hoffmann Balázs (balszélső, One Veszprém HC), Daniel Mosindi (jobbátlövő, izraeli; Cesson Rennes, francia), Papp Tamás (beálló, Csurgói KK), Josip Sarac (balátlövő, horvát; Göppingen, német), Sztraka Dániel (irányító, PLER-Budapest, kölcsönből vissza), Temesvári Gábor (jobbátlövő, NEKA), Terjék Roland (jobbszélső, Montpellier HB, francia), Vajda Huba (beálló, ETO University Handball Team), Dmitrij Zsitnyikov (irányító, orosz; Wisla Plock, lengyel)

Távozott: Bartucz László (kapus, MT Melsungen, német), Christian Dissinger (német, ?), Enomoto Juga (jobbszélső, japán; RK Vojvodina, szerb), Milan Golubovics (jobbátlövő, szerb; HSG Bärnbach/Köflach, osztrák), Hoffmann Balázs (balszélső, Szigetszentmiklósi KSK, kölcsönbe), Mateo Maras (jobbátlövő, horvát; PSG, francia), Marcsek Péter (beálló, Carbonex-Komló), Sadou Ntanzi (francia, ?), Radvánszki Attila (kapus, OTP Bank-Pick Szeged)