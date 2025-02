Labdarúgás: több mint 1400 fiatalperc az NB I 19. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenkilencedik fordulójával folytatjuk a 2004-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken az MTK Budapest–Debrecen mérkőzéssel indult a forduló, a meccs a vendégek 2–0-s sikerét hozta. A fővárosi csapatban a 20 éves Kovács Patrik 90, a 18 esztendős Bakó Sámuel 24 percet játszott, míg a második félidőben becserélt 20 éves Molnár Ádin mindössze 7 percet volt pályán, mivel megtaposta ellenfelét, amiért kiállította a játékvezető. A DVSC-ben

a 20 éves Szűcs Tamás a 64. percben állt be, és gólt szerzett,

a vele egyidős Vajda Botond pedig végigjátszotta a meccset.

Szombaton a Nyíregyháza–Kecskemét találkozón nem esett gól. A Spartacus kapuját a 20 éves Tóth Balázs védte, a KTE-ben pedig 63 percet szerepelt a 19 esztendős Vattay Márton.

A Paks hazai pályán, fiatal játékos nélkül verte 2–0-ra a Fehérvárt, miközben a vendégeknél négyen is lehetőséget kaptak: az egyaránt 20 éves Dala Martin és Pető Milán is végig pályán volt, a velük egyidős Babos Bence 22 percet játszott, míg a 17 éves Kovács Patrik 8 percre állt be.

A Győri ETO az Újpestet győzte le 3–0-ra otthon. A hazaiaknál a 20 éves Tóth Rajmund 78, a 19 éves Vingler László 13, míg 19 éves Bánáti Kevin és a 17 esztendős Décsy Ádám 4-4 percet játszott. A liláknál a 20 éves Dénes Adrián egy félidőt, a 18 esztendős Sarkadi Kristóf pedig 4 percet kapott a vezetőedzőtől.

Vasárnap a Zalaegerszeg 2–1-re verte a Diósgyőrt. A ZTE-ben három 20 éves játékos szerepelt: Dénes Csanád Vilmos és Bakti Balázs 90-90, míg Krajcsovics Ábel 68 percet játszott. A DVTK-ban a Paksról kölcsönvett 20 éves Simon Barnabás védett, az ugyancsak 20 esztendős Jurek Gábor 61 percet volt pályán, és gólpasszt adott, míg a 19 éves Huszár Marcell 30 percen keresztül bizonyíthatott.

A forduló rangadóján a bajnokság első két helyezettje találkozott. A Puskás Akadémia 1–0-ra nyert a Ferencváros ellen a Pancho Arénában, ezzel átvette a vezetést az NB I-ben. A felcsútiaknál

a 19 éves Pécsi Ármin parádésan védett,

a vele egyidős Markgráf Ákos szintén végigjátszott a meccset, és a gólvonalról mentett a végjátékban, míg a szintén 19 esztendős Vékony Bence a hoszabbításban állt be. Az FTC-ben a 19 éves Tóth Alex 66 percet volt pályán.

A 2004-ES VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2024/25-ÖS ÉVADÁNAK 19. FORDULÓJÁBAN: 1434

Csapatok:

Zalaegerszeg: 90+90+68=248

Fehérvár: 90+90+22+8=210

Puskás Akadémia: 90+90+1=181

Diósgyőr: 90+61+30=181

Debrecen: 90+36=126

MTK Budapest: 90+24+7=121

Győri ETO: 78+13+4+4=99

Nyíregyháza: 90

Ferencváros: 66

Kecskemét: 63

Újpest: 45+4=49

Paks: 0



Játékosok:

Tóth Balázs (Nyíregyháza): 90

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia): 90

Simon Barnabás (Diósgyőr): 90

Dala Martin (Fehérvár): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Vajda Botond (Debrecen): 90

Pető Milán (Fehérvár): 90

Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszeg): 90

Bakti Balázs (Zalaegerszeg): 90

Tóth Rajmund (Győri ETO): 78

Tóth Alex (Ferencváros): 66

Vattay Márton (Kecskemét): 63

Jurek Gábor (Diósgyőr): 61

Dénes Adrián (Újpest): 45

Szűcs Tamás (Debrecen): 36

Huszár Marcell (Diósgyőr): 30

Bakó Sámuel (MTK Budapest): 24

Babos Bence (Fehérvár): 22

Vingler László (Győri ETO): 13

Kovács Patrik (Fehérvár): 8

Molnár Ádin (MTK Budapest). 7

Sarkadi Kristóf (Újpest): 4

Bánáti Kevin (Győri ETO): 4

Décsy Ádám (Győri ETO): 4

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 1

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Szűcs Tamás (Debrecen) újra betalált az MTK ellen Forrás: dvsc.hu)