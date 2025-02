Labdarúgás: egy góllal kikapott Írországtól az U17-es leányválogatott

Vasárnap utazott el Spanyolországba az U17-es leány labdarúgó-válogatott, ahol szerdán és szombaton is felkészülési mérkőzést játszik az ott edzőtáborozó Írországgal, ezzel is készülve a tavaszi Eb-selejtezőkre.

A szerdai találkozón az első negyedóra végére a magyarokhoz hasonlóan A-ligás írek kétgólos előnybe kerültek, majd a második félidő elején harmadszor is betaláltak. Ez azonban nem törte meg a magyar együttest, a lányok a második félidőben több helyzetet is kialakítottak, sőt a hajrában két gólt is szereztek, egyenlíteni azonban nem sikerült – írja az MLSZ honlapja.

„Kiegyenlített mérkőzést játszottunk, ahol két egyéni hibából kaptuk az első két gólt, de ez és a harmadik ír találat sem törte meg a csapatot.

A második félidőben jól teljesítettünk, egy erős ellenféllel szemben sikerült visszajönni a meccsbe.

Több nagy helyzetet is kidolgoztunk, így az is benne volt a mérkőzésben, hogy egyenlítünk vagy akár a győzelmet is megszerezzük. Ellenfelünk gyorsan, erőszakosan futballozik, jó erőfelmérő volt a mérkőzés, amely hasznos az Eb-felkészülést illetően” – mondta Gajdóczi Tibor szövetségi edző.

A két csapat szombaton ismét megmérkőzik egymással.

Magyarország–Írország 2–3 (0–2)



Magyarország: Orosz Gabriella (Balogh Zselyke, a szünetben) – Sági Panna (Árvay Sára, a szünetben), Máté Nóra, Gágyor Zille (Tóth Adél, 55.), Brekovszki Júlianna, Szabó Melissza, Hanász Vanda (Farkas Panna, 77.), Horváth Petra (Kovács Petra, 55.), Gégény Petra, Pethe Olivia (Tóth Ramóna, a szünetben), Alasz Hanna (Turi Bori, 41.)



Gólszerzők: Gégény (81.), Newell (86. – öngól), ill. Bowe (6., 49.), McGuane (17.)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)