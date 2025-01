Jégkorong: Hiezl Réka oroszlánrészt vállalt az U18-asok feljutásában

Nagyszerűen indult az év korosztályos jégkorongozóinknak. Az U18-as leányválogatott a múlt héten veretlenül nyerte meg a budapesti divízió I/A-csoportos világbajnokságot, ezzel pedig feljutott az elitbe, és a világ nyolc legjobb csapata között szerepelhet. A Tüskecsarnok közönsége előtt a mieink sorrendben a franciákat, a norvégokat, az olaszokat, a németeket és az osztrákokat is legyőzték. A sikerben oroszlánrészt vállalt a 2009-es születésű Hiezl Réka, aki a keret egyik legfiatalabbjaként öt ponttal járult hozzá a diadalmenethez. A torna legjobb magyar játékosának is megválasztották a Vasas játékosát. (Az esemény legjobb kapusa Takács Zoé, a legjobb védője Báhiczki-Tóth Boglárka lett.)

„A legfontosabbnak azt tartom, hogy az elejétől a végéig rendkívüli módon összetartottunk, és küzdöttünk minden jégen töltött másodpercben – nyilatkozta Hiezl az Utánpótlássportnak. – Nagyon vágytunk erre a feljutásra, már csak azért is, hogy ezzel a 2007-esek jó szívvel, egy nagy sikerrel zárhassák le az utánpótláséveiket.

A szívünk vitt előre, és senki nem akarta jobban ezt az aranyérmet, mint mi. A kapusaink remekül védtek, és tartották bennük a lelket a nehéz pillanatokban is.

Emellett a hazai közönség támogatása is hasonlóan fontosnak bizonyult, tényleg extra energiát adtak nekünk a szurkolók."

Az öt meccsen a magyar csapat mindössze két gólt kapott, miközben a másik oldalon 13-szor vette be az ellenfelek hálóját. Réka az olaszok elleni 4–0-s sikert tartja a legemlékezetesebb győzelemnek.

Nagyon készültünk arra a meccsre, főleg azok után, hogy a tavalyi vébé első meccsén meg ők vertek minket 4–0-ra, ami nyílván hagyott bennünk egy tüskét, ezért pedig hazai pályán mindenképpen szerettünk volna mindenképpen visszavágni, ami össze is jött.

Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Mint már említettük, a feljutással jövőre a világ nyolc legjobb csapata között szerepelhetnek a mieink, többek között olyan nagy hokinemzetek mellett, mint Kanada, Egyesült Államok, Finnország és Svédország.

„Alig várom, hogy jövőre Kanadában, az elit-világbajnokságon szerepeljünk, és ilyen csapatokkal játsszunk. Egy dolog biztos: hatalmas élmény és lehetőség is lesz egyben, hiszen ha az A-csoportos vébén jól teljesítünk, az észak-amerikai egyetemek is felfigyelhetnek ránk, és ezáltal aztán új kapuk nyílhatnak meg előttünk. Az ellenfelektől nem kell félnünk, hiszen bennünk is megvannak azok a képességek, hogy felvegyük velük a versenyt.

Szeretnénk megmutatni, hogy milyen is a magyar virtus, és ha már ott leszünk, akkor bent is akarunk maradni. Jövőre pedig újra összeáll az a mag a 2008-2009-es korosztályból, amely tavaly megnyerte az ifjúsági olimpiát, s így különösen jó érzésekkel állunk elébe a kihívásnak.

Az U18-as keretből egyébként nyolcan már a felnőttválogatottban is bemutatkozhattak, így például a 15 esztendős Hiezl is, aki eddig 9 meccsen már 6 pontnál jár a nemzeti csapatban.

Azok a tapasztalatok rengeteget segítettek minket abban, hogy most elérjük ezt a sikert.

A felnőttválogatottban nyilván kisebb szerep hárul ránk, és kevesebb jégidő jut nekünk, de sokkal többet tudunk ott fejlődni. Nagyobb a sebesség, gyorsabban reagálni, szóval sokkal kevesebb idő van döntéseket hozni.

Pat Cortina szövetségi kapitány minden meccsen kint volt, szurkolt nekünk és figyelte a szereplésünket. Azt hiszem, ez mindenkinek adhatott némi plusz motivációt, hogy neki is megmutassuk, mire vagyunk képesek,

hiszen mindenkinek az a célja, hogy az U18-as után majd a felnőttválogatottba is beverekedje magát."

A korosztályos vb-győzelem után a „nagyok" között is komoly feladatok várhatnak rá ebben az évadban. Ugyanis februárban jön a németországi olimpiai selejtezőtorna, áprilisban pedig következik az A-csoportos felnőtt-világbajnokság Csehországban. Hiezl reméli, mindkét eseményre sikerül majd kiharcolnia a helyét a szűkített keretbe, és bizonyíthat a világ legjobbjai ellen.

(Kiemelt képen: Hiezl Réka Fotó: Vörös Dávid/MJSZ)