Labdarúgás: huszonhárom fiatal játszott az NB I 16. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenhatodik fordulójával folytatjuk a 2004-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Gól nélküli döntetlennel nyitotta az utolsó előtti őszi fordulót a Kecskemét és a Diósgyőr. A KTE-ben a fiatalok közül 82 percet kapott a 20 éves Berki Marcell, a DVTK-ban pedig 59 percet játszott a 19 esztendős Huszár Marcell, valamint 20 percre állt be a 20 éves Jurek Gábor.

A második mérkőzésen a Győri ETO meglepte a Puskás Akadémiát, ugyanis 3–0-ra győzött a Pancho Arénában. A felcsúti kaput a 19 éves Pécsi Ármin védte, valamint 15 perc játéklehetőséget kapott a 17 esztendős Pál Barna is. A vendégeknél öt utánpótláskorú is pályára lépett: a 20 éves Tóth Rajmund 90, az egyaránt 19 éves Bánáti Kevin és Vingler László 15-15-öt játszott, a 17 éves Décsy Ádámot és a 19 éves Bíró Barnabást pedig a végjátékban cserélte be Borbély Balázs vezetőedző.

A Paks hazai pályán 4–2-vel vágott vissza az MTK Budapestnek. A tolnai együttes kapujába visszakerült a 20 éves Simon Barnabás, a második játékrészben pedig további két korosztályos labdarúgót küldött pályára Bognár György:

a 18 éves Győrfi Milán – miután a rutinos csatár, Böde Dániel eligazította – két gólpasszt is kiosztott,

valamint a 19 éves Horváth Kevin szintén 45 percet játszott, továbbá a 20 éves Földi Dominik is szerepelt a hosszabbításban. A fővárosi együttesben a 19 éves Kovács Patrik 25 percre állt be.



A Fehérvár hazai pályán verte 2–0-ra a Nyíregyházát. Pető Tamás csapatában mindössze az utolsó percben játszott fiatal – a 17 éves Kovács Patrik –, a Spartacusban viszont a 20 éves Tóth Balázs védett, illetve a 19 esztendős Oláh Benjámin is pályára lépett a ráadásban.

A Debrecen a hét közben legyőzte a Ferencvárost, ám az Újpesttel nem bírt – a lilák 2–1-re nyertek a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben a 19 éves Szűcs Tamás 89 percet volt a pályán, míg az újpesti alakulatban 64 perc jutott a 20 éves Dénes Adriánnak.

A fordulót záró mérkőzésen a Ferencváros 1–0-s sikert aratott a Zalaegerszeg ellen a Groupama Arénában. A 20 éves Gruber Zsombor 10 percre állt be a zöld-fehérekhez, míg a ZTE-ben a vele egyidős Dénes Csanád Vilmos végigjátszotta a meccset, valamint 55 percet töltött a pályán a 19 éves Bakti Balázs is.

*Az 5. fordulóban elhalasztott Zalaegerszeg–Ferencváros meccset később pótolják.

Tíz csapat már ezernél is több fiatalpercet gyűjtött az évadban,

csak a Kecskemét és a Ferencváros van lemaradva a mezőnytől e téren.

A 2004-ES VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2024/25-ÖS ÉVADÁNAK 16. FORDULÓJÁBAN: 995

Csapatok:

Paks: 90+45+45+1=181

Zalaegerszeg: 90+55=145

Győri ETO: 90+15+15+2+1=123

Puskás Akadémia: 90+15=105

Nyíregyháza: 90+1=91

Debrecen: 89

Kecskemét: 82

Diósgyőr: 59+20=79

Újpest: 64

MTK Budapest: 25

Ferencváros: 10

Fehérvár: 1



Játékosok:

Tóth Balázs (Nyíregyháza): 90

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia): 90

Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszeg): 90

Tóth Rajmund (Győri ETO): 90

Simon Barnabás (Paks): 90

Szűcs Tamás: (Debrecen): 89

Berki Marcell (Kecskemét): 82

Dénes Adrián (Újpest): 64

Huszár Marcell (Diósgyőr): 59

Bakti Balázs (Zalaegerszeg): 55

Győrfi Milán (Paks): 45

Horváth Kevin (Paks): 45

Kovács Patrik (MTK Budapest): 25

Jurek Gábor (Diósgyőr): 20

Pál Barna (Puskás Akadémia): 15

Bánáti Kevin (Győri ETO): 15

Vingler László (Győri ETO): 15

Gruber Zsombor (Ferencváros): 10

Décsy Ádám (Győri ETO): 2

Földi Dominik (Paks): 1

Bíró Barnabás (Győri ETO): 1

Kovács Patrik (Fehérvár): 1

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 1

(Kiemelt képünkön: A 18 esztendős Győrfi Milán gólpasszal szolgálta ki a nála húsz évvel idősebb paksi ikont, Böde Dánielt Forrás: Paksi FC)