Ökölvívás: Zsigó nehéz felkészülés után ért oda az U23-as Eb-dobogóra

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a magyar válogatott öt éremmel zárta a Bulgáriában megrendezett U23-as ökölvívó Európa-bajnokságot. A csapat férfi indulói közül a 19 éves Zsigó Csaba érte el a legjobb eredményt, aki egyedüliként állhatott fel a kontinensviadal dobogójára.

A fiatal bokszoló annak ellenére vágott neki nagy célokkal az eseménynek, hogy a versenyt megelőző hónapok nem a tervei szerint alakultak.

„A felkészülésem nem nevezhető százszázalékosnak, voltak akadályok, például betegségek, amik nehezítették az edzéseimet. Kesztyűpartnerem sem akadt, a tréningekbe viszont a maximumot tettem bele – mondja a debreceni ökölvívó az Utánpótlássportnak. – A nehézégek ellenére nagyon motiváltan vártam az Európa-bajnokságot:

meg akartam mutatni a magyar ökölvívásnak, hogy továbbra is itt vagyok a képben, számolni kell velem, és ilyen felkészüléssel is el tudom azt az eredményt érni, amit sokan mások nem.

Zsigó – aki tavaly még ifjúsági Eb-bronzérmet szerzett – a nyolcaddöntőben moldovai, a negyeddöntőben spanyol ellenfelet győzött le Szófiában, az elődöntőben viszont nem bírt a későbbi aranyérmes ír riválisával.

Nem akárkikkel bunyóztam, erős srácok ellen tudtam továbbjutni, ami tovább növeli a bronzérem értékét.

A moldáv 2023-ban U22-es Eb-bronzérmes lett, szerencsére sima meccs volt, jó formában kezdtem. A spanyollal korábban sparringoltam már, remek képességű, felkészült ökölvívó, de ezt a feladatot is megoldottam. Az ír bokszoló ellen volt a legnehezebb dolgom, hatszoros bajnok a hazájában, kiemelkedett a súlycsoportban. Más sorsolással akár a döntőben is találkozhattunk volna, hiszen a másik finalistát, az azeri fiút korábban már le tudtam győzni. Idén még a felnőtt magyar bajnokságon is szerepelek majd, az aranyéremért megyek, jövőre pedig – szintén a felnőttek között – a világ- és az Európa-bajnokságot is megcélzom!”

(Kiemelt képünkön pirosban: Zsigó Csaba Forrás: MÖSZ)