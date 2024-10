Triatlon: Kiss Gergely az U23-as vb-bronzok után szintet lépne

Sokáig emlékezetes világbajnokságot zárt a hazai triatlon-utánpótlás az októberben Spanyolországban megrendezett U23-as és junioreseményen: az öt versenyszámból négyben is ünnepelhettünk magyar dobogóst, ezzel a viadal történetének legeredményesebb szereplését mutatta be a küldöttség.

Kiss Gergely, aki 2021-ben már felállhatott az U23-as vb-dobogóra (akkor második lett egyéniben), két érmet is hazahozott Torremolinosból, miután egyéniben és a mixváltó tagjaként is harmadik lett.

„Egyáltalán nem bánkódtam, bár a 2021-es vébéhez képest

magas elvárásokkal vártam az eseményt

– mondja az Utánpótlássportnak Kiss. – Triatlonban minden verseny más. Jó formában érkeztem meg Spanyolországba, de nagyon nehéz volt a verseny, számomra a körülmények nem voltak a legideálisabbak, legfőképp, mert a bringapályán sok volt a kanyar és a kigyorsítás, folyamatos tempót nem lehetett menni. A futás során már körvonalazódott, hogy a spanyol és a görög srácot nem lehet utolérni, nagyjából hatfős boly maradt a megmaradt bronzéremre, amit sikerült megszerezni. Nagyon örülök, hogy én tudtam elhozni a medált. Az egyéni után volt idő rápihenni a mixváltóra, amiben szintén harmadik hely lett a vége; sokkal felszabadultabban versenyeztem, a csapattársakkal szinte tökéletes pályát mentünk, Szalai Fanni izgalmas befutójával pedig meglett a dobogó.”

Kiss Gergely az U23-as vb-n Forrás: World Triathlon

A 2001-es születésű triatlonos ezzel az eseménnyel búcsúzott el az utánpótlásévektől, jövőre már csak a felnőttek mezőnyében méretheti meg magát.

„Izgatottan várom a váltást. A World Triathlon Championship Series elnevezésű sorozatban, ami a legfelső szintnek számít, eddig nem indultam; ez tudatos döntés volt, jövőre viszont már ez is bekerülhet a programba. Utolsóéves U23-asként az évadban már csak a világbajnokság volt olyan esemény, amelyen a korosztály a felnőttektől külön méreti meg magát, emiatt már sok tapasztalatot tudtam szerezni a nagyok között az elmúlt két évben is. Jelenleg már reális a következő olimpiáról beszélni, ám nem lesz könnyű kvalifikálni, hiszen egyre többen vagyunk a férfiszakágban itthon, akik ki akarnak jutni, sok eredményes fiatal van a válogatottban. Egy országból maximum három férfi triatlonos utazhat, ők is csak akkor, ha a világranglistán a top harmincban állnak – ezt kimaxolni általában egy-két nemzetnek sikerül. A kvalifikációs időszak 2026-ban már elindul, nekem pedig

a távolabbi célom, hogy ott legyen négy év múlva Los Angelesben!

(Kiemelt képünk forrása: MTSZ)