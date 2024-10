Röplabda: értékes tapasztalatokat szerzett az U19-es leányválogatott

Megkezdte szereplését a női röplabda Extraligában a Horváth András vezette U19-es válogatott. A 2007-2008-2009-es korosztály legjobbjai pénteken a címvédő Vasas Óbudával, szombaton a harmadik helyen álló MBH-Békéscsabával, míg vasárnap a második Újpesttel csaptak össze. A fiatalok az első két meccsen egyaránt 3:0-ra, míg a harmadikon 3:1-re szenvedtek vereséget a jobb erőkből álló élvonalbeli együttestől.

„Azt tudni kell, hogy az oda-visszavágó helyett mi csak egy meccset játszunk a csapatokkal, és így az összesen kilenc fordulót még idén, december végéig le is tudjuk. Számunkra ezek a találkozók kiváló alkalmat jelentenek arra, hogy építsük a csapatunkat a következő Eb-selejtezősorozatra – nyilatkozta Horváth András szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –

A múlt hét végén nyitányként rögtön bele is vágtunk a sűrűjébe, mivel három nap alatt a három topcsapattal mérkőztünk meg. Az egyértelműen látszik, hogy a lányok fejlődését az szolgálja, ha minél több ilyen magas intenzitású meccset vívnak, minőségi ellenfelekkel szemben.

Hosszú távon ezekből a tapasztalatokból rengeteget tanulhatnak. A túloldalon nálunk jóval rutinosabb játékosok röplabdáztak, akik a tudásuknál és a tapaszatalatuknál fogva jóval kevesebbet hibáztak, és végül ez döntötte el a mérkőzéseket.

Természetesen igyekeztünk minél nagyobb ellenállást kifejteni, és megnehezíteni az Extraliga élcsapatainak a dolgát.

A meccsek előtt keveset tudtunk együtt készülni, ráadásul a betegségek miatt akadt egy-két hiányzónk is, de azt hiszem a célunkat elértük, hazsznos meccseket játszottunk, és helytálltak a lányok. Jó néhány új játékos is helyet kapott a válogatott keretében, és a három meccs során alapvetően forgattuk a csapatot, és mindenkinek megadtuk a lehetőséget bizonyításra. Hozzátartozik a teljes képhez, hogy az ilyen meccsek előtt az ellenfelek maguk döntik el, hogy a náluk játszó korosztályos válogatottakat elengedik-e a nemzeti csapathoz vagy sem. Így történt meg az például, hogy az UTE és a Békéscsaba ellen több válogatott játékost is nélkülöznünk kellett, mivel ők éppen az ellenfél soraiban játszottak.

Azt mondhatom, hogy a mérkőzések előrehaladtával egyre jobb képet festett a játékunk, és erőnlétben is egész jól bírtuk a sorozatterhelést, ugyanis a harmadik napon az Újpesttől az első szettet el tudtuk csenni, majd a folytatásban is kifejezetten szoros mérkőzésre kényszerítettük őket.

Az U19-es válogatott legközelebb november 23-án a Kaposvárral, 24-én pedig a Szent Benedekkel csap össze.

A válogatott kerete:

Csereklye Zsófia, Eged Karolina, Fodor Lili, Gajdács Lina, Hőbe Rebeka, Kapronczai Blanka, Klein Maja, Kristóf Luca, Németh Luca, Pampuch Gréta, Piros Janka, Pusztai Lilien, Vértes Luca, Zsombók Anna, Zsombók Eszter

Szövetségi edző: Horváth András

(Kiemelt képet készítette: Jani Martin/UTE)