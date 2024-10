Kosárlabda: Poczkodi Zsófia három fronton is helytáll a DVTK-ban

Mint arról beszámoltunk, többen is jelentős szerephez jutottak a DVTK utánpótláskorú kosarasai közül a Soproni Darazsak ellen a női NB I/A-csoportjának legutóbbi fordulójában. A diósgyőriek legfiatalabbjaként a 2007-es születésű Poczkodi Zsófia is pályára lépett, és bár pont nélkül zárt, 3 lepattanót, 1-1 gólpasszt, szerzett labdát és blokkot is beletett a közösbe. A juniorkorú Poczkodi ezzel egyébként zsinórban a harmadik meccsén játszott a regnáló bajnok piros-fehérek első csapatában. Egyébként már az első megszerzett pontjain is túl van az első osztályban, az első két mérkőzésén a BEAC és a BKG ellen is 2-2 ponttal zárt.

Miskolcon felnőve mindig is az volt az álmom, hogy egy nap a felnőttcsapatban játszhassak.

A DVTK legendás szurkolótábora előtt pályára lépni óriási motivációt jelent nekem, tényleg felemelő érzés a közönségünk előtt szerepelni. Olyan lelkesen tudnak buzdítani a szurkolóink, hogy az valóban extra energiákat ad, és jobb teljesítményhez segít mindenkit. Eközben nyílván fiatalként nem egyszerű a dolgom, mert fizikálisan és tapasztalat terén is le vagyok maradva a többiekhez képest, de természetesen igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni, amikor játékperceket kapok" – mondta Poczkodi az Utánpótlássportnak.

Fotó: Osztie Tibor/DVTK

Miközben a nagycsapattal készülhet, és már epizódszerepek is jutnak neki az NB I-ben, a junior- és az NB I/B-s bajnokságban is helyt kell állnia. A nyáron a korosztályos Eb-t is megjárt ígéretes irányító-hátvédre az U18-asok mezőnyében, és a felnőttmásodosztályban is vezérszerep hárul – előbbiben 14, utóbbiban 13,5 pontot átlagol.

„A B-csoportban alapvetően szeretnénk végig az élmezőnybe tartozni, a juniorok között pedig a nyolcas döntőbe jutás a minimális célunk. Azt látni kell, hogy nagyon fiatal a juniorcsapatunk, csak néhány utolsóéves U18-as van a keretben, a többiek még csak első évesek vagy kadétkorúak. Ennek ellenére szerintem a gyors játékunkkal és az agresszív védekezésünkkel tudjuk majd kompenzálni a fiatalságunkat. Nagyon egyben van a csapatunk; olyan ez a közösség, mint egy igazi család, és erre nagyban építhetünk.

Azt hiszem, a bajnokság legvégén az éremszerzésre is reális esélyünk lehet.

(Kiemelt képet készítette: Osztie Tibor/DVTK)