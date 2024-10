Kosárlabda: nem vált be a fiatalszabály, mi jön utána?

Még 2020 őszén vezették be a fiatalszabályt a férfi élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban. A rendelkezés előírta, hogy az alapszakasz mérkőzéseinek első félidejében legalább egy 23 évnél fiatalabb magyar játékosnak végig a pályán kell lennie. Az intézkedés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a szövetség négy évvel később – az idei nyáron – megszüntette a papíron a fiatalok fejlődését szolgáló szabályt.

„Sok tényezőt mérlegelve jutottunk arra a döntésre, hogy ettől az évadtól kivezetjük a fiatalszabályt a férfi NB I-ben – kezdte Mészáros Zalán, az MKOSZ szakmai és utánpótlás-bizottságának elnöke az Utánpótlássportnak. –

Nyilván támogatni kell a magyar játékosok szerepeltetését, de az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva úgy láttuk a legjobbnak, ha a szabályozást a jövőben nem korhatárhoz kötjük.

A korábbi elnökség döntése alapján a 2024–2025-ös szezontól – életkortól függetlenül –

csapatonként legalább egy hazai nevelésű játékosnak a meccs során végig a pályán kell tartózkodnia. Ráadásul ez a szám a következő évadtól egyről kettőre emelkedik,

tehát hasonló lesz a szabály ahhoz, ami a női NB I A-csoportjában évek óta működik. Annyi különbséggel, hogy a női mezőnyben az első félidőre vonatkoztatva változatlanul érvényben van emellett az U20-as szabály is.”

Mészáros Zalán Forrás: Vasas SC

A nyártól a fiú utánpótlás-bajnokságok korosztályi kiírása is megváltozott. Eddig U18-as és U20-as pontvadászatot rendeztek, most mindkét korhatárt egy-egy évvel megemelték.

Az U18-as éveik végéhez érve a fiatalok fizikailag még nem elég érettek ahhoz, hogy beverekedjék magukat a felnőttcsapatok keretébe.

Az köztudott, hogy a fiúk biológiai érése később fejeződik, mint a lányoké. Amíg utóbbiak esetében ez a folyamat általában 16-18 évesen végbe megy, addig a fiúknál ez kitolódik 19-20 éves korra. Ezért a fiú juniorbajnokság korhatárát felemeltük egy évvel, U18-ról U19-re, illetve ezzel párhuzamosan ugyanez történt az U20-as bajnoksággal, amely mostantól hivatalosan U21-esként fut úgy, hogy megengedett két U23-as, vagyis túlkoros fiatal játszatása. Erre azért is volt szükség, mert miközben a fiatalszabályt megszüntettük,

nem akartunk olyan helyzetet előidézni, hogy azok a fiatalok, akik eddig élvezték az U23-as szabály előnyeit, hirtelen teljesen partvonalra szoruljanak a klubjukban.

Vagyis azt akartuk elkerülni, hogy játéklehetőség híján a senki földjén találják magukat. Ezzel a korengedménnyel biztosítjuk számukra az átmeneti időszakot, így átállhatnak, és megtalálhatják a helyüket az új rendszerben. Azt ugyanakkor érdemes tisztán látni, hogy az eddigi U20-as – mostantól U21-es – bajnokság alapvetően az NB I/A-csoport tartalék bajnokságaként szolgál, mivel

a legtehetségesebb fiatalok már eddig is a felnőtt első osztályban edződtek, és nagyon ritkán léptek pályára a saját korosztályukban.

Mészáros elmondta, hogy utóbbi évek alapján átfogó statisztikát készítettek arról, hogy az egyes csapatokban hány magyar játékos, és köztük hány hazai fiatal lépett pályára.

A Szedeák 19 éves ígérete, Cseh Botond a felnőttélvonal legjobban teljesítő utánpótláskorú játékosa Forrás: Szedeák

„Úgy ítéltük meg, attól függetlenül, hogy megszűnik az U23-as szabály,

a klubok kénytelenek lesznek a fiatalokhoz nyúlni,

mivel az idősebb generációban korlátozott a minőségi magyar játékosok száma. Nagyon üdvözítő lenne, ha látnék a mezőnyben legalább három-négy olyan együttest is, amely, ha már nem a bajnoki cím megszerzéséért küzd, teret ad a hazai ígéreteknek. Még csak öt forduló telt el az új bajnokságból, de azt mondhatom, máris akadnak biztató jelek: a Honvédot, a Szedeákot és a Kecskemétet is pozitív példaként említhetem, ezekben az egyesületekben valóban igyekeznek beépíteni a fiatalokat, bár tisztában vagyok azzal is, hogy ez költségvetés függő. Muszáj azonban megjegyezni:

a klubok identitását és játékospolitikáját alapvetően nem a szövetség szabályrendszere fogja meghatározni.

Ahol megvan a szándék az iránt, hogy a fialakokat felépítsék és menedzseljék, ott ezt eddig is megtették és meg fogják tenni a jövőben is.”

Mészáros kiemelte, a fiatalok fejlődése sosem egyenletes, hullámhegyek és -völgyek jellemzik azt, de ha nem adják meg nekik a lehetőséget, akkor biztosan nem lesznek képesek egyről a kettőre jutni.

„A felnőttválogattunk kulcsemberei közül többen – Hanga Ádám, Vojvoda Dávid, Keller Ákos és Tóth Ádám is – harmincöt év körüliek, vagyis hosszú távon nem építhetjük rájuk a csapatot. Ha nem kapunk észbe időben, és nem adunk teret a fiataloknak,

a nagyválogatottunk sem lesz képes jó eredményeket elérni.

(Kiemelt képen: az U20-as helyett már U21-es bajnokságban játszhatnak a fiúutánpótlás legidősebb képviselői Forrás: DEAC KA)