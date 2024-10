Kosár: topklubok ellen bizonyíthattak az NKA Pécs fiataljai Triesztben

A házigazda Jadran Basket Trieste, az Olimpia Milano, a Real Madrid, a Bayern München, a Cedevita Olimpija Ljubljana, a Basaksehir Istanbul és az Orange1 Basket Bassano társaságában az NKA Pécs is képviseltette magát az olaszországi Triesztben rendezett No Borders Euro Cup elnevezésű, nyolcsapatos U16-os fiú nemzetközi kosárlabdatornán.

Komlódi Dénes együttese a csoportkörben előbb 63–52-re verte a hazai pályán szereplő Jadran Basket Trieste gárdáját, majd a mecseki fiatalok 69–59-es vereséget szenvedtek az Olimpia Milanótól. A csoportmeccsek utolsó felvonásaként jött a legnagyobb falat, a torna mezőnyéből toronymagasan kiemelkedő Real Madrid, amely végül fölényesen 92–25-re diadalmaskodott a pécsiek felett. Ezután

a Rátgéber Akadémia csapata az ötödik helyért folytatta, és a zárónapon 85–84-re felülmúlta a Cedevita Olimpija Ljubljanát.

„Az akadémián nálunk a játékosok fejlesztésében kiemelt szerepet kap az, hogy a hazai bajnoki mérkőzések mellett minél több nemzetközi meccset is játsszunk, méghozzá lehetőleg minél erősebb ellenfelekkel – kezdte Komlódi Dénes az Utánpótlássportnak. – Ez nemcsak az én csapatomra, az U16-osokra érvényes, hanem a fiatalabb és az idősebb korosztályoknál ugyanúgy megvan ez a törekvés. A juniorjaink például jártak már Görög-, illetve Olaszországban is, ahol a mostanihoz hasonló színvonalú tornán vettek részt. Az U16-os korosztálynak pedig idén szeptemberben immár harmadjára adtunk otthont meg a Gienger Hungária előszezontornának, amelyen a korábbi években a Barcelona és a Stellazzurra Roma csapata is megfordult nálunk, míg idén az Olimpia Milanót, a Cedevita Ljubljanát és az Inter Bratislavát fogadtuk, vagyis a trieszti ellenfeleink közül kettővel már bő egy hónappal ezelőtt Pécsen is megmérkőztünk.

Érdekes, hogy például akkor még simán kikaptunk a Milanótól, most Triesztben pedig ki-ki meccset vívtunk velük, ami mindenképpen jó visszajelzés, hogy fejlődünk, és ha dolgozunk, képesek vagyunk felnőni a kihíváshoz.

Az NKA Pécs a Real Madriddal is megmérkőzött Triesztben Forrás: No Borders Euro Cup/Facebook

Összességében abszolúte helytálltunk. A csapatunk karaktere nagyon rendben volt, többször álltunk fel hátrányból, a Cedevita és a Trieste ellen is a végjátékban ennek köszönhetően sikerült nyernünk.

– mondta a vezetőedző. – A torna két legerősebb csapata, a Real Madrid és az Olimpia Milano éppen a mi csoportunkban szerepelt. Egyébként a Real rendkívüli módon kiemelkedett a mezőnyből; jól jelzi ezt, hogy a madridiak a legszorosabb meccsükön több mint harminc ponttal verték a Milanót. Mi alapvetően rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodtunk a négy meccs során. A játékosaink egyéni fejlődése szempontjából fontosak az ilyen állomások. Folyamatosan keressük a nemzetközi megmérettetéseket.

Azért is szerepeltünk ezen a tornán, mert ilyen nívós mezőnyben lehet a legtöbbet tanulni és fejlődni, s így lehet a leginkább felmérni, hogy nemzetközi viszonylatban jelenleg hol is tartunk.

A technikai képzettség és a fizikai képességek terén is képet kaphattunk arról, hogy a legjobbakhoz képest mi milyen szintet képviselünk. Egyrészről szembesülhettünk a hiányosságainkkal, ugyanakkor pozitív visszajelzésekkel is szolgált a torna, hiszen a Real Madridot leszámítva a többi csapattal felvettük a versenyt, ami azt mutatja: jó úton járunk!"

A TORNA VÉGEREDMÉNYE:

1. Real Madrid (spanyol)

2. Orange1 Basket Bassano (olasz)

3. Olimpia Milano (olasz)

4. Basaksehir Istanbul (török)

5. NKA Pécs

6. Cedevita Olimpija Ljubljana (szlovén)

7. Bayern München (német)

8. Jadran Basket Trieste (olasz)

