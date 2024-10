Asztalitenisz: mennyit érnek a korosztályos nemzetközi sikerek?

Rég nem látott magyar éremesőt hozott a szerbiai nemzetközi utánpótlás asztalitenisz-bajnokság. Az európai szövetség (ETTU) versenysorozatának nisi állomásán a mieink nyolc érmet, közte négy aranyat nyertek. A 11 éves Fazekas Lizett egyesben duplázott: az U13-asok és az U15-ösök között is győzött, míg Gergely Márk egyesben és Fegyver Zsófiával vegyes párosban nyert az U15-ös mezőnyben.

„Azt hiszem, a közelmúlt eredményei azt igazolják, hogy jó úton haladunk, és a válogatottaknál a nyáron eszközölt struktúraváltás valóban kezdi éreztetni a pozitív hatását – mondta Harczi Zsolt, a hazai szövetség szakmai igazgatója. –

A szerbiai ETTU-versenyen szerzett négy arany, egy ezüst és három bronz olyannyira kiemelkedő éremtermés, hogy korábban még soha nem sikerült hasonlót sem elérnie a mieinknek ilyen viadalon.

Nyilván nem ez volt az év legerősebb nemzetközi erőfelmérője, hiszen csak tizenöt ország indult, de azt is látni kell, hogy a jóval magasabb szintet képviselő WTT-versenyeken (a nemzetközi szövetség sorozata – A szerk.) akkor lehetnek komoly reményeink, ha először az ETTU-állomásokon alkotnak maradandót fiataljaink.”

Nem sokkal ezután a lengyelországi Európa top 10-bajnokságon Szántosi Dávid (U19) és Gergely Márk (U15) ötödik, Dohóczki Nóra (U15) hatodik, Barcsai Sophie (U15) nyolcadik lett a korosztályában.

„A két ötödik hely alapvetően dicséretes. Dávidnak az éremszerzésre is reális esélye volt, és bár az utolsó játéknapra kicsit elfogyott erőben, így sincs szégyenkezni valója. Márk is jó meccseket vívott, bravúrgyőzelmeket is aratott, összességében az ötödik helyezése a realitást tükrözi.”

A 17 éves Lei Balázs az utóbbi időben szintén remek formában játszik, ennek köszönhetően

a felnőttválogatott színeiben ott lehet a linzi Eb-n is, amelyen egyesben sikerrel vette a selejtezőt, és feljutott a főtáblára.

„Nem meglepő Balázs teljesítménye, mert

az elmúlt időszakban mennyiségben és minőségben is olyan edzésmunkát végzett el, hogy várható volt tőle a jó eredmény nemzetközi szinten is.

Nemrégiben a szkopjei kiemelt kategóriás WTT-versenyen az U19-esek között egyesben a nyolcig jutott, párosban harmadik lett, és mindkét számban a későbbi győztestől kapott ki. Ráadásul párosnegyeddöntőben Árpás Sámuellel – akivel korábban serdülő-világbajnoki címet szerzett – azt a japán párost múlták felül, amelynek mindkét tagja toptízes a világranglistán. Mindezek fényében joggal érdemelte ki, hogy a felnőtt Eb-n is megkapja a lehetőséget bizonyításra.”

(Kiemelt képen: a 11 éves Fazekas Lizett az U13-asok és az U15-ösök versenyét is megnyerte a szerbiai Nisben rendezett versenyen Fotó: Fazekas Péter)