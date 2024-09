Triatlon: az ifjúsági Eb-n is villantottak a magyar fiatalok

Mint korábban megírtuk, éremnek is örülhetett a magyar triatlon-válogatott az ifjúsági (2007-es és 2008-as születésűek) korosztály Európa-bajnokságán, amit a spanyolországi Banyolesben rendeztek meg szeptember elején.

Pocsai Balázs, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője a korosztály idei célversenye előtt úgy fogalmazott a honlapunknak, hogy bíznak a jó teljesítményben, abban, hogy többen is a top tízben zárnak majd.

Végül nemcsak az említett célt sikerült teljesíteni, hanem a dobogós hely elérését is,

ráadásul úgy, hogy az első éves ifjúsági reménység, a nem sokkal korábban junior Eb-aranyat szerző Szalai Fanni kihagyta a kontinensviadalt, hiszen az idősebbek világbajnokságára készül.

A fiúk között érkezett a legjobb magyar eredmény, Szűcs András egyéniben ért be harmadikként a célba.

Szűcs András a dobogón Forrás: MTSZ

„Egyértelmű, ez a bronzérem volt az Eb fénypontja. Hihetetlen öröm, egyben meglepetés, hiszen Andris korábban sokat küzdött sérülésekkel, ráadásul nagyon erős mezőny jött össze Spanyolországban, ennek ellenére érte el ezt a remek eredményt, megmutatta a kvalitásait – értékel Pocsai. – A többiek is dicséretet érdemelnek, a fiúknál még ketten A-döntőztek, míg ab szintén Eb-debütáns Geri Alíz top tízbe jutott, nyolcadikként zárt, a nála valamivel tapasztaltabb Fabók Eszti – aki Andrishoz hasonlóan fiatalabbként az idei junior Európa-bajnokságon is bizonyíthatott – tizenkettedik lett. A csapatból többen még jövőre is ifjúsági korúak lesznek, így főleg biztató az eredménysor, ráadásul a mixváltóban is jól szerepeltünk, egy hatodik és egy nyolcadik hellyel. Elég megnézni a minket körülvevő nemzeteket;

az elmúlt évek legfontosabb korosztályos eseményei alapján már mi is a világelithez tartozunk.

(Kiemelt képünk forrása: MTSZ)