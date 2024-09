Kosárlabda: a Szedeák az utánpótlásban is magasabb szintre tör

Szeged hallatán a sportkedvelőknek elsőre bizonyára a Pick Szeged kézilabdacsapata ugrik be, ugyanakkor a kézi mellett az elmúlt évtizedekben már a kosárlabdasport is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Tisza-parti városban. Ez leginkább a Szedeák felnőtt férficsapatának köszönhető, amely immár 2010 óta stabilan őrzi élvonalbeli tagságát, az elmúlt években pedig több remek eredményt is fel tudott mutatni: 2021-ben bronzérmes lett az NB I-ben, míg a Magyar-kupában 2022-ben és idén tavasszal is a döntőig menetelt, és ezüstérmet szerzett.

A nagycsapat sikereinek az árnyékában a szegedi fiatalok is bontogatják szárnyaikat,

és az egyesület korosztályos csapatai mind jobb eredményeket érnek el az utánpótlás-bajnokságokban. A legutóbbi évadban a Szedeák juniorgárdája szerepelt a legjobban, amely bejutott a nyolcas döntőbe, és ott végül a hetedik helyen zárt. A serdülők a B-döntőben szerepeltek, és összesítésben a 13. helyen végeztek.

Nyilván, továbbra is a kézilabda az első számú sportág a fiatalok körében Szegeden, ugyanakkor azt mondhatom, a felnőttcsapat jó szereplésének hála az elmúlt időszakban a városban jelentősen javult a kosárlabda-utánpótlás helyzete is

– mondta Vezsenyi Zsolt, a klub U11-U14-es csapatainak szakmai vezetője az Utánpótlássportnak. – Egyre többen szeretnének nálunk kosarazni mind a fiúkat, mind a lányokat tekintve.. Mindig is egy feltörekvő egyesületként tekintettünk magunkra, és igyekeztünk folyamatosan fejlődni minden fronton. Ez így volt a kezdetekben, a kilencvenesévek idején, amikor sikerült néhány éven belül több osztályt is feljebb lépnünk, majd a megalakulásunk után kilenc évvel, 2001-ben már az NB I-ben szerepeltünk.

Ezután a 2007-től számított, úgymond újkori időszakunkban is ez az ambiciózus mentalitás jellemzett minket, méghozzá nemcsak felnőtt-, hanem utánpótlásszinten is.

Azt tudni kell, mostanában több változás is történt nálunk az utánpótlás-nevelés terén. Mindig keressük az új lehetőségeket a fejlődésre, próbálunk építkezni, és tovább bővíteni a meglévő bázist, így például nemrég megalakult a leányszakosztályunk is."

A nyáron a szegedi színeket képviselte az U16-os fiúválogatottban Körtvélyessy András, aki ott lehetett a B-divíziós korosztályos Európa-bajnokságon, és a nemzeti csapattal végül a kilencedik helyet szerezte meg. A klub másik kiemelt ígérete, a 18 éves Laluska Bence már az NB I-ben is bemutatkozhatott. (Róla, a korábbi sokszoros válogatott kézilabdázó, Laluska Balázs fiáról tavasszal itt írtunk bővebben.)

Attól függetlenül, hogy országos léptékben mi viszonylag kis klub vagyunk, a korosztályos bajnokságokban többnyire az élmezőnybe tartozunk,

és rendre bejutnak a csapataink az A- vagy éppen a B-döntőbe mezőnyébe. Emellett az évek alatt jó néhány utánpótlás-válogatott, illetve későbbi NB I/A-csoportos játékos nevelkedett nálunk. Az a célunk, hogy minden egyes évjáratból legalább egy játékost adjunk az adott korosztály válogatottjába, illetve aztán a felnőttcsapatunk keretébe."

Mások mellett a többszörös magyar bajnok, korábbi felnőttválogatott Kiss Zsolt, a szintén bajnok és válogatott Molnár András, valamint a még csak 21 éves, jelenleg Hamburgban játszó Maronka Zsombor – aki korábban az NBA-draftra is jelentkezett – egyaránt a Szedeákban kezdte egykoron a pályafutását.

(Kiemelt képen: a Szedeák bajnoki hetedik helyezett U18-as fiúcsapata Forrás: MKOSZ)