Evezés: szombaton kezdődik az U23-as Európa-bajnokság

Elérkezett az idő, szombaton megkezdődik az evezősök idei második (és egyben utolsó) korosztályos Európa-bajnoksága: a törökországi Edirnében az U23-as korosztály tagjai mérik össze a tudásukat kontinensviadal keretein belül.

A mezőnyben több mint 300 evezőst találunk, huszonhat országból érkeztek sportolók az eseményre, akik már a helyszínen várják a szombati kezdést.

A viadal tavalyi felvonásán egy ezüstérmet szerzett a magyar válogatott, a Bridge Henry, Szőllősi Balázs könnyűsúlyú kétpár ért be másodikként az A-döntőben; előbbi már a felnőttkorosztályhoz tartozik, utóbbi viszont idén is indul az Eb-n, ugyanebben a kategóriában, Szigeti Ferenccel egy hajóban. A 2023-ban ötödikként záró, és Törökországban is a könnyűsúlyú egypárak között versenyző Fehérvári Eszter is lapátot ragad

az említett fiatalokon kívül pedig még tizenöt magyarnak szurkolhatunk majd a következő két napban.

Az idei első utánpótlás-világversenyen, az U19-es Eb-n is egy érmet szerzett a küldöttségünk, és bízhatunk benne, hogy ismét lehet majd magyar dobogós(ok)nak tapsolni.

Az U23-as evezős Eb-n induló magyar válogatott (Edirne, Törökország, szept. 7-8.)



Könnyűsúlyú kétpár: Szőllősi Balázs, Szigeti Ferenc

Kétpár: Ujhelyi Mihály, Koncsik Dominik

Négypár: Csizmadia Ádám, Pető Benedek , Pálmai Ágoston, Boros Olivér

Kettes: Tóth Dániel, Glázer Márió

Könnyűsúlyú egypár: Fehérvári Eszter

Egypár: Harsányi Viktória

Kétpár: Bencsics Hella ,Pádár Luca

Kettes: Angyal Zsófia ,Balázs Szonja

Könnyűsúlyú kétpár: Mátyás Hanna ,Kiss Csende Ajna

(Kiemelt képünkön: az U23-as magyar Eb-csapat Forrás: MESZ)