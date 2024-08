A hónap utánpótlásedzője: július jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj harmadik évadának (amely 2023 szeptemberétől az idei augusztusig tart) tizenegyedik kiírásában

kajak-, vízilabda- és birkózóedző került a jelöltek közé.

Íme, július hónap kiválasztottjai!

CZINA LÁSZLÓ, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia 66 esztendős kajakedzője, a Tatai Hódy Sportegyesület alelnöke Tatán kezdett el tanítani és edzősködni is, kisebb megszakítással 1987 óta dolgozik a helyi sportegyesület kötelékében. Karrierje során mindig is az utánpótlás képzése volt a középpontban, elsősorban serdülő és ifjúsági versenyzőkkel foglalkozik. Tanítványai számos remek eredményt értek el az ifjúsági kategóriában: a 2021-es Eb-n Hidvégi Hunor kajak négyesben bronzérmes lett 500 méteren, ugyanebben az évben Bolehradsky Szilveszter a maratoni Eb-n lett harmadik K2-ben. Két éve a már említett Hidvégi K1 1000 méteren a dobogó legfelső fokára állhatott a korosztályos kontinensviadalon, míg K4 500 méteren öccsével, Zalánnal egy hajóban a második helyen végzett. Nem sokkal később a vb-n is brillíroztak a Hidvégi testvérek: Hunor K1 500 méteren lett aranyérmes, míg K4 500 méteren közösen is a csúcsra értek. 2023-ban Hunor elsőéves U23-asként máris bizonyított az új korosztályában: a vb-n K1 1000 méteren 3., az Eb-n 500-on 1. lett. Zalán– továbbra is ifiként – két aranyat szerzett a világbajnokságon, a kontinensviadalon pedig egy-egy első és második hely jutott neki. Az idén júniusban az utánpótlás Eb-n Hunor az U23-asok között egyesben nyerni tudott 500-on, 1000-en ezüstérmesként zárt. A fivérek tavasszal igazoltak át a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiára, a felkészülésüket továbbra is Czina vezeti.

Július második felében a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által a több évtizedes utánpótlás-nevelői munkájának elismeréseként 2009-ben Aranylapát-díjjal kitüntetett szakember tanítványa,

Hidvégi Zalán a bulgáriai Plovdivban megrendezett U23-as és ifjúsági világbajnokságon remekül teljesített, az ifjúságiak között K2 500 méteren (a KSI-s Samu Péterrel) aranyérmet szerzett,

egyesben 1000 méteren pedig a győztestől mindössze két tizedmásodperccel lemaradva ért be másodikként.

Hunor betegsége miatt csak egy középdöntőben tudott vízre szállni.

Czina László és ifjúsági világbajnok tanítványa, Hidvégi Zalán Forrás: MKKSZ

Czina László:

„Hozzuk ki egymásból a lehető legjobbat, de ne csak az eredmények tekintetében, hanem emberileg is – ez jut az eszembe először, amikor az edző-tanítvány kapcsolatra gondolok.

Elsősorban a hatékony együttműködésben hiszek. Összetett dolog ez, hiszen nemcsak a fiatalokkal kell megtalálni a közös hangot, hanem a kollégákkal és a szülőkkel is.

Együtt hozzuk létre azt a mozaikot, ami – remélhetőleg – mindenkit előre visz az életben.”

Az ifjúsági világbajnokságon egy-egy aranyat és ezüstöt szerző Hidvégi Zalán így nyilatkozott az edzőjéről:

„Négy éve dolgozunk együtt. Azt érzem, ahogyan mi fejlődünk, úgy ő is előre lép edzésről edzésre. Azt tartja a legfontosabbnak, hogy egyénileg mire van szükségünk a jobbá váláshoz. Nagyon figyel ránk, óriási szerepe van abban, hogy ezeket az eredményeket elértük – nélküle lehetetlen lett volna. A vízen kívül is megtaláljuk a közös hangot, mentális téren is sokat segít, hogy tökéletes állapotban üljünk hajóba. Edzőmként és mentoromként is tekintek rá.”

KORÉNYI BALÁZS, az U18-as fiúválogatott szövetségi 33 éves edzője, az FTC fiú serdülőcsapatának vezetőedzője, az FTC férficsapatának másodedzője játékosként az UTE-ben nevelkedett, az első ob I-es meccsét 2010-ben az OSC-ben játszotta, pólózott az FTC-ben, ismét az OSC-ben, majd 2014-ben visszatért az akkor már UVSE néven szereplő nevelőegyesületéhez, és 2023-ban ott fejezte be a játékos-pályafutását. A felnőttélvonalban 320 mérkőzést játszott, U17-es ifjúsági Eb-t és Universiadét nyert. Még pólózott, amikor elkezdte az edzősködést, inspirálta, hogy korábbi mesterei is így tettek (Benczur Márton, Dávid Zoltán). A 2017/18-as évadban már az UVSE 2003-as születésűek alkotta fiú gyermekcsapatát irányította. Ebben a fiatal együttesben játszott a párizsi olimpián a válogatottat erősítő Molnár Erik és Vigvári Vince; Korényi később az UVSE felnőttgárdájában csapattársa is volt a már világbajnok fiúknak. Benedek Tibor kérte fel trénernek, ám a szakma fortélyait nemcsak a háromszoros ötkarikás bajnok sportági legendától leshette el, hanem az említett szakemberek mellett Keszthelyi Tibortól és az édesapjától, Korényi Istvántól is. Az UVSE korosztályos fiúcsapatait irányítva minden évben a dobogón végzett. Együtteseivel az elmúlt három évben bajnoki címet szerzett, kettőt az UVSE gyermekcsapatával, a legutóbbit pedig már az FTC serdülőivel, ugyanis tavaly nyáron a Ferencvároshoz szerződött. A zöld-fehéreknél Nyéki Balázs mellett másodedzőként is dolgozik a férficsapatnál, amellyel az elmúlt szezonban Bajnokok Ligáját nyert. 2019-ben éppen Nyéki segítőjeként kezdett tevékenykedni az utánpótlás-válogatottaknál, akkor a 2003-as korosztállyal. A múlt évben a 2006-os születésűeket már vezetőedzőként irányította. Ezzel az évjárattal indult idén a Buenos Aires-i U18-as világbajnokságra.

Ami a júliusi eredményeket illeti: a Korényi Balázs vezette U18-as fiú vízilabda-válogatott a Buenos Aires-i világbajnokságon a csoportban a szerbek elleni vereséggel kezdett, majd legyőzte a montenegróiakat és az amerikaiakat. A tornán egyre jobb játékot mutató fiúk a negyeddöntőben négygólos hátrányból fordítottak a görögök ellen, az elődöntőben az olaszokon 18 gólt lőve jutottak túl, majd

az aranyéremért visszavágtak a szerbeknek, és 12–10-es diadallal érdemelték ki a világbajnoki trófeát.

A torna legjobb edzőjének Korényi Balázst választották. Érdekesség, hogy a válogatottnak tagja volt Benedek Tibor fia, Mór is.

Korényi Balázs a játékosait látja el tanácsokkal Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

Korényi Balázs:

„Edzőként sok erkölcsi kérdést teszek fel magamnak. Nagyon jó, hogy ilyen szép sikereket érek el, de ha a saját előre lépésem érdekében csak felhasználom a gyerekeket, akkor hol van a munkám valódi eredménye? Igyekszem nem így tenni.

Az elsődleges célom az, hogy szakmailag és emberileg is neveljem a fiatalokat, akik élvezik, hogy az uszodában lehetnek, és azzal foglalkozhatnak, amit szeretnek. Ha ezt jól csinálom, akkor annak meglesz az eredménye.

Arra tanítom őket, hogy mindig mindenből következik valami. Ha megbecsülik az emberi értékeket és alázattal, megfelelő hozzáállással végzik a dolgokat, akkor sok mindent vissza fognak kapni a civil életben meg a vízilabdában is.”

Edzőjéről így vélekedik a Ferencváros U18-as világbajnok vízilabdázója, a 18 esztendős Haverkampf Bence:

„Korényi Balázs nemrég hagyta abba a játékospályafutását, így a mi fejünkkel is tud gondolkodni, és ez sokat segít a csapatnak. Rengeteg hasznos tanácsot kapunk tőle, mindig tudja, hogy mire van szükségünk a vízben és azon kívül is. Nagyon alapos, szakmailag felkészült edző, aki folyamatosan fejleszti magát. Emberileg is példa előttünk, bármivel fordulhatunk hozzá és mindenkivel meg tudja értetni magát. Az edzések nagyon jó hangulatban telnek, sokat poénkodunk, de amikor kell, akkor keményen odatesszük magunkat.”

LÉVAI ZOLTÁN, az Esztergom Birkózó SE elnöke, a Budapesti Honvéd esztergomi központjának 50 esztendős trénere 1998 óta edzősködik, ekkor Táton kezdett a legkisebbekkel foglalkozni, nagy szerepe volt a helyi birkózóélet létrehozásában. Majd kiváló szakmai munkájára felfigyelt a BVSC, és 2001-ben egyesülete fuzionált a fővárosiakkal. Ezután közösen több országos csapatbajnoki címet szereztek, és a műhely folyamatosan bővítette az utánpótlás-bázisát Esztergomban és Tokodon. Majd 2011-ben megszűnt az együttműködés a BVSC-vel, de a hátország megmaradt, immáron Dorogon. Lévai irányításával felvirágzott a szakosztály, az ország legerősebbjévé nőtte ki magát a 2016-ig tartó vezetése alatt. Ezt követően rövid ideig kizárólag az Esztergom Birkózó SE-re fókuszált, mígnem 2017-től kezdve a saját nevelőműhelyét már a Budapesti Honvéd SE esztergomi központjaként működteti. Versenyzői évről évre remekelnek a hazai és a nemzetközi porondon. A korosztályos, sőt már a felnőttvilágversenyeken is rendre érmet szereznek a tanítványai. Közülük a legismertebb a két idősebb fia, a felnőtt világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, a párizsi olimpián is szereplő Zoltán meg a felnőtt-vb- és Eb-bronzérmes, U23-as világbajnok Tamás. Mindkettejük pályáját a kezdetektől egyengeti. Mellettük még Torba Erik (felnőtt Eb-bronz, Európa Játékok-ezüst, junior vb- és U23-as Eb-harmadik), valamint Vitek Dárius (felnőtt Eb-bronzérmes és U23-as Eb-győztes) is remek eredményekkel büszkélkedhet a felnőttek között. Utánpótláskorú versenyzői közül a legkisebb fia, az U20-as Európa-bajnok és vb-ezüstérmes Levente a legnagyobb reménység. Jelenleg Esztergomban hozzávetőleg kilencven birkózóval foglalkozik, és a hosszú évek előkészítő munkájának eredményeként a városban szeptemberben elindul az első birkózóosztály, amely újabb szintlépést jelenthet.

Július elején a magyar birkózók kilenc éremmel, közte két arannyal végeztek az újvidéki U20-as Európa-bajnokságon. A mieink két elsőségéből az egyiket Lévai Zoltán legkisebb fia,

a 18 éves Levente szerezte, aki a tavalyi Eb-ezüstje után ezúttal nem talált legyőzőre a kötöttfogásúak 77 kilós súlycsoportjában.

Levente orosz, azeri és ukrán riválist felülmúlva menetelt a döntőig, amelyben taktikus birkózással a súlycsoport Eb-címvédőjét, a nem mellesleg U17-es világ- és Európa-bajnok, kétszeres U20-as vb-ezüstérmes, moldovai Alexandru Soloveit is felülmúlta. A legifjabb Lévai ezzel már az ötödik érmét nyerte korosztályos világeseményen, ám aranyat most először akasztottak a nyakába.

A Lévai-család. Balról: az edző-édesapa Zoltán, a három fiú, Tamás, Levente és Zoltán, illetve az anyuka, Meczger Márta

Lévai Zoltán:

„Nálam nem sportolókat, hanem embereket, személyiségeket nevelünk, így az életre készítjük fel a gyerekeket.

Szeretnénk olyan értékeket átadni a fiataloknak, mint a munka iránti alázat, a szorgalom és a fegyelem, valamint a közösség fontossága.

Továbbá azt, hogy mindig lehet tanulni, fejlődni, de persze mindenkinek a saját képességeihez mérten. Éppen ezért nálunk nem az eredmények számítanak igazán. A világversenyeken elért sok-sok érem hab tortán, de nem a győzelmek hajszolása a célunk. A fiataloknak egyfajta életpálya modellt is szeretnénk nyújtani, mert nálunk a tanulás legalább annyira fontos, mint a sport. Ma már csak úgy lehet kiváló sportteljesítményt elérni, ha az ember szellemileg is megállja a helyét az életben.”

A tréner fia és jelenlegi legsikeresebb utánpótláskorú tanítványa, Lévai Levente így nyilatkozott:

„Nagyon jó az edző-tanítvány kapcsolat közöttünk, ami annak is köszönhető, hogy tökéletesen el tudja választani egymástól az edzői és az apai szerepet. Minden szituációban pontosan tudja, hogy éppen melyikre van szükség az edzéseken, illetve otthon. Olyan edző, aki a legkisebbektől egészen a felnőttekig foglalkozik birkózókkal, az összes korosztállyal jól megtalálja a közös hangot. Tisztában van vele, kinek mire van szüksége az adott fejlődési szakaszban, és képes mindenkit a megfelelő irányba terelni.”

(Kiemelt képünkön balról: Czina László, Korényi Balázs és Lévai Zoltán)