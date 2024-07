Kézilabda: intenzív év előtt a junior férfiválogatott

Az esemény előtt kijelölt célt, vagyis a legjobb nyolc közé jutást nem érte el a Szlovéniában megrendezett junior férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amely a korábbiakhoz képest megváltoztatott lebonyolítás miatt (24 csapatosra bővült a mezőny, így a hat csoportelső mellett a két legjobb mérleggel záró második jutott a felsőházi középdöntőbe) a 9-16. helyért folytathatta, miután a kvartettjében két győzelemmel és egy, a norvégok elleni három gólos vereséggel a második helyen zárt.

Az alsóházi középdöntő után az együttes kiharcolta, hogy a 9-12. pozícióért folytassa, ám végül az észak-macedónokkal és a horvátokkal sem bírt, így tizenkettedikként zárta az Európa-bajnokságot.

„Hullámvasútszerűnek nem nevezném a teljesítményünket, inkább különvenném az első hat mérkőzést: a csoportkörben és a középdöntőben szépen szerepelt a csapat, míg az utolsó két összecsapásunkon már húzóemberek hiányoztak a keretből, akik a vázunkat alkották – mondja Sótonyi László szövetségi edző. – Sportemberként nyerni akarunk, de az utánpótlás esetében szakmailag azt kell nézni, hogy a jövőben a felnőttválogatottnak minél több játékost adjunk majd; az egyéni fejlődésre koncentrálunk.”

A válogatottnak most pihenő következik, a stáb és a kézilabdázók az ősszel folytatják majd a munkát, jövő nyáron pedig érkezik az utolsó korosztályos állomás, a junior-világbajnokság.

„Az Eb mindig fontos erőfelmérő, az újonnan megkapott korosztállyal először megyünk együtt világversenyre, míg a vébén az derül ki, hogy az utánpótláskor utolsó szakaszán mennyit tudtak fejlődni.

Lényeges, hogy az vb-n az Eb-hez képest előre kell lépni

– ezt láthattuk az előző juniorok esetében, akik az ötödik helyet javították meg a másodikra. A csapatunk szinte minden felkészülési mérkőzésén kikapott, amikor Eb-résztvevő ellenféllel találkozott, de még olyanon is, amikor nem olyan együttessel. Többször is mentálisan omlott össze, ehhez képest ezen az Eb-n – annak ellenére, hogy a szerencsétlen lebonyolítás miatt nem jutottunk tovább a csoportból – az első hat meccsen taktikailag fegyelmezett, mentálisa stabil, többször nehéz helyzetből felálló válogatott képét mutatta. Láthattunk jó egyéni teljesítményeket, többen is sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, ami biztató a jövőre nézve. Irreálisan többet akartunk kihozni ebből a tornából, az előzetes cél felállítása ezt jelzi. Rengeteg munkát tettünk a felkészülésbe, és ugyanennyi áll még előttünk; intenzív év következik!”

(Kiemelt képünk forrása: Jan Gregorc/Rokometna zveza Slovenije)