Vízilabda: „A legjobb csapatban játszom, vagy sehol!” – Mácsai Eszter

Mint arról beszámoltunk, az egész idényben, sőt a korosztályban több mint három éve veretlen, címvédő UVSE ifjúsági leány vízilabdacsapata a bajnoki nyolcas fináléban is magabiztosan hozta a meccseit, és az újabb aranyért az Egert múlta felül 21–10-re. Áts Bertalan együttesének fölényéről sokat elárul, hogy az utolsó három meccsüket 59 lőtt góllal abszolválták.

A lilák csapatkapitánya az a 18 éves Mácsai Eszter volt, aki a komolyabb ujjsérülése ellenére is remek idényt tudhat maga mögött. A Benczur Márton által irányított, szintén bajnok felnőttcsapatban is fontos láncszemnek számító játékos teljessé tette az éremkollekcióját az elmúlt évadban.

„Minden korosztályban nyertem már magyar bajnokságot, egyedül a felnőtt Magyar-kupa-arany hiányzott a polcomról. Az elmúlt évadban ezt is sikerült megszereznem, és úgy is nagyon örülök neki, hogy az ujjtörésem miatt a döntőn nem játszhattam. Az ifjúsági csapat győzelme is mindig jóleső érzessel tölt el. A csapat fele a felnőtteknél is játszik, és eléggé egy hullámhosszon vagyunk.

A kisebbek felnéznek a nagyobbakra, akik igyekeznek segíteni a fiatalabbaknak.

Csapatkapitánykánt az egységesség megteremtése is a feladatom, de mindenben partnerek a lányok, és az ifi nyolcas döntő is kiváló hangulatban telt. A sikerünknek a munka a titka. Az edzők és a játékosok is rengeteg energiát tesznek a vízilabdába, edzéseken és a meccseken is a maximumra törekszünk.”

Mácsai Eszter (11) vezéregyénisége az UVSE ifjúsági csapatának Fotó: Palágyi Barbara

Eszter négy évvel ezelőtt Szentesről igazolt az UVSE-be, és mint azóta kiderült, kitűnő döntést hozott.

„Én akkor azt mondtam édesanyámnak, hogy

vagy a legjobb csapatban fogok játszani, vagy abbahagyom a vízilabdát.

Szerencsére jöhettem a legjobb csapatba, az UVSE-be, és azóta elég szépen alakulnak velem a dolgok. Remélem, hogy ezentúl is folyamatosan előre tudok lépni.”

Mácsai Eszter (szemben) az FTC elleni felnőttbajnoki döntőben is fontos szerepet kapott Fotó: Palágyi Barnara

A nem mellesleg Eurokupa-győztes Eszternek az egyik legnagyobb sikere, hogy tavaly tagja volt a Portugáliában U20-as világbajnoki címet kiérdemlő válogatottnak. Az idén az U19-es Európa-bajnokság várhat rá Zágrábban.

„Ugyanúgy Benczur Mártonnal készülünk, mint a tavalyi U20-as vébére, és természetesen a legfényesebb éremért megyünk majd az Eb-re. De mint mindenkinek, nekem is az a célom, hogy olimpián szerepeljek és ott is lehető legjobb eredményt érjem el. Remélem, hamarosan a felnőttválogatottban is megmutathatom magamat. A közelmúltban a sérülés miatti többhetes kihagyásom nem segítette ezt a vágyamat.”

(Kiemelt képünkön: Mácsai Eszter Forrás: Palágyi Barbara)